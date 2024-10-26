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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FATF отказалась включать россию в черный список по просьбе Украины

FATF отказалась включать россию в черный список по просьбе Украины

Киев  •  УНН

09:33 • 2269 просмотра

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FATF не включила россию в список стран, отмывающих деньги, несмотря на требования Украины. Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР выступили против этого решения, продлив лишь приостановку членства рф в организации.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), вопреки требованиям Украины, не стала включать россию в список нарушителей. Впрочем FATF продлила приостановку членства москвы в организации, говорится в заявлении FATF по итогам заседания в Париже, пишет УНН со ссылкой на DW.

Источники агентства Reuters утверждают, что запрос Киева отклонили сразу несколько стран, в том числе Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР.

Один из собеседников агентства уточнил, что решение отложено для сбора дополнительных доказательств. Сама FATF отказалась от комментариев.

О том, что FATF может рассмотреть включение рф в черный список по просьбе Украины ранее сообщало издание Politico со ссылкой на источники. Публично FATF, как отмечается, заявила, что считает агрессию россии неприемлемой и противоречащей ее "основным принципам", но практически снижение рейтинга россии требует консенсуса со стороны ее многосторонних членов.

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Сейчас межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию, три раза в год для оценки того, какие страны следует переместить в серые и черные списки или из них.

Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой о включении россии в число юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно - хоть и безуспешно - предоставляла новые доказательства для снижения рейтинга москвы.

FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года - через год после вторжения москвы в Украину - но до сих пор воздерживается от снижения ее рейтинга. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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