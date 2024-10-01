Естонія вироблятиме для України продукцію військового призначення

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна планує змінити військову допомогу Україні. Планується надавати її з розрахунком домінування продукції естонських підприємств.

Пише УНН із посиланням на Eesti Rahvusringhääling.

Наразі ми взяли абсолютно новий напрямок. Ми сказали Україні, що ми віддамо те, що ми виробляємо, і чітко спрямуємо ці гроші в економіку Естонії, оборонну промисловість Естонії. Тому ми ведемо переговори з українцями, враховуючи наші спроможності