Естонія вироблятиме для України продукцію військового призначення
Київ • УНН
Міністр оборони Естонії заявив про плани виробляти військову продукцію для України на суму понад 100 млн євро щорічно. Естонія прагне визначити пріоритетні потреби України до 2025 року.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна планує змінити військову допомогу Україні. Планується надавати її з розрахунком домінування продукції естонських підприємств.
Пише УНН із посиланням на Eesti Rahvusringhääling.
Наразі ми взяли абсолютно новий напрямок. Ми сказали Україні, що ми віддамо те, що ми виробляємо, і чітко спрямуємо ці гроші в економіку Естонії, оборонну промисловість Естонії. Тому ми ведемо переговори з українцями, враховуючи наші спроможності
Він зазначив, що оборонна промисловість Естонії могла б виробляти на понад 100 мільйонів євро на рік, - йдеться про широкий і "безумовно корисний для солдатів" асортимент продукції. Певкур наголосив, що необхідно якнайшвидше з’ясувати точні потреби українців, для того, аби бути готовими до 2025 року.
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З’ясувати пріоритет, що потрібно в першу чергу і в якій кількості: йдеться про розмінування, суднобудування, БПЛА, прилади спостереження.
"Ми передали ті можливості, які є в Естонії, Україні, і зараз ми намагаємося знайти розумний компроміс, який враховує їхні пріоритети та наші виробничі можливості", – сказав Певкур.
Слід зазначити, що у 2025 році Естонія загалом надала Україні військову допомогу розміром близько 100 млн євро. Для розташованої на узбережжі Балтійського моря держави це складає близько 0,25% ВВП
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