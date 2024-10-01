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Генсек НАТО Рютте про удари по рф: Україна має право захищатися

Генсек НАТО Рютте про удари по рф: Україна має право захищатися

Київ • УНН

 • 16422 перегляди

Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має право захищатися, і це право не обмежується кордоном. Він підкреслив, що кожен союзник сам визначає рівень підтримки України.

Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте коментуючи бажання України отримати дозвіл бити по військовим обєктам на території рф, зазначив, що Україна має право захищатися й згідно з міжнародним правом, це право  не закінчується на кордоні.

Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи він підтримує Україну в її запиті до західних країн скасувати обмеження щодо ударів вглиб рф, Рютте відповів:

Давайте не забувати, що Україна веде війну самооборони. А це означає, що Україна має право захищатися, і, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це індивідуально

- заявив генсек НАТО.

Також Рютте зазначив, що одна конкретна зброя не вирішить війну, але підтримка союзників надзвичайно важлива для України.

"Я можу зрозуміти український запит. Але знову ж таки – це союзники мають вирішувати що робити. Є певні партнери, наприклад США. Їхнє керівництво витратило мільярди  десятки доларів на підтримку Україна…", - заявив він.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна перебуває в діалозі з керівництвом США щодо отримання дозволу бити вглиб росії по військовим об'єктам західним озброєнням.

Речник президента України Сергій Никифоров заявляв, що офіційне оголошення про дозвіл бити по території росії західною зброєю буде вже після перших ударів. Наразі остаточного рішення про це не прийнято.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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