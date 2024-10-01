Генсек НАТО Рютте об ударах по рф: Украина имеет право защищаться

Новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте комментируя желание Украины получить разрешение бить по военным объектам на территории рф, отметил, что Украина имеет право защищаться и согласно международному праву, это право не заканчивается на границе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На вопрос, поддерживает ли он Украину в ее запросе к западным странам отменить ограничения по ударам вглубь РФ, Рютте ответил:

Давайте не забывать, что Украина ведет войну самообороны. А это означает, что Украина имеет право защищаться, и, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Это означает поддержку украинского права на самооборону. Но каждый союзник определяет уровень своей поддержки для Украины. Это не я решаю от имени Альянса. Это индивидуально