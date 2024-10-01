Генсек НАТО Рютте об ударах по рф: Украина имеет право защищаться
Киев • УНН
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина имеет право защищаться, и это право не ограничивается границей. Он подчеркнул, что каждый союзник сам определяет уровень поддержки Украины.
Новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте комментируя желание Украины получить разрешение бить по военным объектам на территории рф, отметил, что Украина имеет право защищаться и согласно международному праву, это право не заканчивается на границе.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
На вопрос, поддерживает ли он Украину в ее запросе к западным странам отменить ограничения по ударам вглубь РФ, Рютте ответил:
Давайте не забывать, что Украина ведет войну самообороны. А это означает, что Украина имеет право защищаться, и, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Это означает поддержку украинского права на самооборону. Но каждый союзник определяет уровень своей поддержки для Украины. Это не я решаю от имени Альянса. Это индивидуально
Также Рютте отметил, что одно конкретное оружие не решит войну, но поддержка союзников чрезвычайно важна для Украины.
«Я могу понять украинский запрос. Но опять же - это союзники должны решать что делать. Есть определенные партнеры, например США. Их руководство потратило миллиарды десятки долларов на поддержку Украины...», - заявил он.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина находится в диалоге с руководством США относительно получения разрешения бить вглубь России по военным объектам западным вооружением.
Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что официальное объявление о разрешении бить по территории России западным оружием будет уже после первых ударов. Пока окончательного решения об этом не принято.