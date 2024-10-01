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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эстония будет производить для Украины продукцию военного назначения

Эстония будет производить для Украины продукцию военного назначения

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 14:00  •  8334 просмотра

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Министр обороны Эстонии заявил о планах производить военную продукцию для Украины на сумму более 100 млн евро ежегодно. Эстония стремится определить приоритетные потребности Украины до 2025 года.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна планирует изменить военную помощь Украине. Планируется предоставлять ее с расчетом, доминирование продукции эстонских предприятий. Пишет УНН со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.

Сейчас мы взяли совершенно новое направление. Мы сказали Украине, что мы отдадим то, что мы производим, и четко направим эти деньги в экономику Эстонии, оборонную промышленность Эстонии. Поэтому мы ведем переговоры с украинцами, какая наша способность

- сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что оборонная промышленность Эстонии могла бы производить более 100 миллионов евро в год, - речь идет о широком и «безусловно полезном для солдат» ассортименте продукции. Певкур отметил, что необходимо как можно быстрее выяснить точные потребности украинцев, для того, чтобы быть готовыми к 2025 году.

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Выяснить приоритет, что нужно в первую очередь и в каком количестве: речь идет о разминировании, судостроении, БПЛА, приборах наблюдения.

«Мы передали те возможности, которые есть в Эстонии, Украине, и сейчас мы пытаемся найти разумный компромисс, который учитывает их приоритеты и наши производственные возможности. Производство также надо быстро догнать, если будут какие-то более конкретные продукты», - сказал Певкур.

Следует отметить, что в 2025 году Эстония в целом предоставила Украине военную помощь в размере около 100 млн евро. Для расположенного на побережье Балтийского моря государства это составляет около 0,25% ВВП

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономика
hanno-pevkurХанно Певкур
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
baltiiskoe-moreБалтийское море
finlyandiyaФинляндия
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина