Эстония будет производить для Украины продукцию военного назначения

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна планирует изменить военную помощь Украине. Планируется предоставлять ее с расчетом, доминирование продукции эстонских предприятий. Пишет УНН со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.

Сейчас мы взяли совершенно новое направление. Мы сказали Украине, что мы отдадим то, что мы производим, и четко направим эти деньги в экономику Эстонии, оборонную промышленность Эстонии. Поэтому мы ведем переговоры с украинцами, какая наша способность - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что оборонная промышленность Эстонии могла бы производить более 100 миллионов евро в год, - речь идет о широком и «безусловно полезном для солдат» ассортименте продукции. Певкур отметил, что необходимо как можно быстрее выяснить точные потребности украинцев, для того, чтобы быть готовыми к 2025 году.

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Выяснить приоритет, что нужно в первую очередь и в каком количестве: речь идет о разминировании, судостроении, БПЛА, приборах наблюдения.

«Мы передали те возможности, которые есть в Эстонии, Украине, и сейчас мы пытаемся найти разумный компромисс, который учитывает их приоритеты и наши производственные возможности. Производство также надо быстро догнать, если будут какие-то более конкретные продукты», - сказал Певкур.

Следует отметить, что в 2025 году Эстония в целом предоставила Украине военную помощь в размере около 100 млн евро. Для расположенного на побережье Балтийского моря государства это составляет около 0,25% ВВП

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