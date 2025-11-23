$42.150.00
Ердоган 24 листопада подзвонить путіну щодо миру в Україні та зернового коридору

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

Турецький президент Ердоган 24 листопада обговорить з володимиром путіним війну в Україні та зерновий коридор. Ця розмова відбудеться після зустрічі Ердогана із Зеленським.

Ердоган 24 листопада подзвонить путіну щодо миру в Україні та зернового коридору

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G20 у Південно-Африканській Республіці заявив про намір обговорити з володимиром путіним питання війни в Україні та зерновий коридор у Чорному морі. Телефонна розмова запланована на 24 листопада. Про це повідомляє АА, пише УНН.

Деталі

Для нас важливо, щоб G20 демонструвала лідерство перед міжнародним співтовариством у відповідь на нинішні та майбутні глобальні виклики 

– наголосив Ердоган.

Коментуючи війну між росією та Україною, президент Туреччини зазначив: "Ми оголосили повну мобілізацію зусиль і, сподіваюся, обов’язково досягнемо успіху".

Зеленський у Туреччині прагне використати тиск США на росію для відновлення переговорів18.11.25, 21:35 • 4057 переглядiв

Він нагадав, що минулого тижня зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, а завтра планує розмову з володимиром путіним. Наші зусилля щодо зернового коридору спрямовані на відкриття шляху до миру. Завтра на переговорах я знову звернуся до путіна з цього питання. Вважаю, буде дуже добре, якщо нам вдасться запустити цей процес 

– додав Ердоган.

Ердоган заявив про готовність Туреччини обговорювати з рф пропозиції щодо миру в Україні19.11.25, 18:14 • 3641 перегляд

Степан Гафтко

