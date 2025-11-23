$42.150.00
Эрдоган 24 ноября позвонит путину по поводу мира в Украине и зернового коридора

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Турецкий президент Эрдоган 24 ноября обсудит с владимиром путиным войну в Украине и зерновой коридор. Этот разговор состоится после встречи Эрдогана с Зеленским.

Эрдоган 24 ноября позвонит путину по поводу мира в Украине и зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров G20 в Южно-Африканской Республике заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы войны в Украине и зерновой коридор в Черном море. Телефонный разговор запланирован на 24 ноября. Об этом сообщает АА, пишет УНН.

Подробности

Для нас важно, чтобы G20 демонстрировала лидерство перед международным сообществом в ответ на нынешние и будущие глобальные вызовы 

– подчеркнул Эрдоган.

Комментируя войну между Россией и Украиной, президент Турции отметил: "Мы объявили полную мобилизацию усилий и, надеюсь, обязательно добьемся успеха".

Зеленский в Турции стремится использовать давление США на Россию для возобновления переговоров18.11.25, 21:35 • 4057 просмотров

Он напомнил, что на прошлой неделе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а завтра планирует разговор с Владимиром Путиным. Наши усилия по зерновому коридору направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я снова обращусь к Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс 

– добавил Эрдоган.

Эрдоган заявил о готовности Турции обсуждать с рф предложения по миру в Украине19.11.25, 18:14 • 3641 просмотр

Степан Гафтко

