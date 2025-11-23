Эрдоган 24 ноября позвонит путину по поводу мира в Украине и зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров G20 в Южно-Африканской Республике заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы войны в Украине и зерновой коридор в Черном море. Телефонный разговор запланирован на 24 ноября. Об этом сообщает АА, пишет УНН.

Для нас важно, чтобы G20 демонстрировала лидерство перед международным сообществом в ответ на нынешние и будущие глобальные вызовы

Комментируя войну между Россией и Украиной, президент Турции отметил: "Мы объявили полную мобилизацию усилий и, надеюсь, обязательно добьемся успеха".

Он напомнил, что на прошлой неделе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а завтра планирует разговор с Владимиром Путиным. Наши усилия по зерновому коридору направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я снова обращусь к Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс