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Енергосистема України збалансована, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 6 областях - Міненерго

Енергосистема України збалансована, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 6 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 51888 перегляди

Енергосистема України залишається збалансованою. На ранок 528 населених пунктів без світла, енергетики відновили живлення для 246 047 споживачів.

Енергосистема України залишається збалансованою, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 6 областях, на ранок з різних причин без світла 528 населених пунктів, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Триває інтенсивне відновлення енергооб’єктів і підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Енергетики тримають енергосистему збалансованою, однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Закликаємо українців продовжувати ощадливо споживати електроенергію у пікові години", - вказали у Міненерго.

Обстріли

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях", - повідомили у Міненерго.

У Сумській області внаслідок обстрілу території підстанції пошкоджено будівлю, що призвело до знеструмлення підстанцій, побутових споживачів та одного з енергетичних об'єктів. Живлення відновлено. Водночас шість працівників отримали вибухові травми. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 4817 абонентів, живлення частково відновлено.

У Дніпропетровській області під час огляду території підстанції виявлено нерозірваний снаряд. Його вилучено.

Стан мереж

Кіровоградська область: з технологічних причин знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Надзвичайні ситуації

Харківська область: під час виконання робіт електромонтер наступив на міну, внаслідок чого отримав травму нижньої кінцівки. Його доставлено до лікарні. 

Знеструмлення

Минулої доби енергетики відновили живлення для 246 047 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 528 населених пунктів.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.33 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4099 МВт*год, ​​максимальною потужністю в окремі години до 949 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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