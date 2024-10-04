Энергосистема Украины сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной. На утро 528 населенных пунктов без света, энергетики восстановили питание для 246 047 потребителей.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в 6 областях, на утро по разным причинам без света 528 населенных пунктов, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Продолжается интенсивное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Энергетики держат энергосистему сбалансированной, однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, которые затрудняют ее работу. Призываем украинцев продолжать экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы», - указали в Минэнерго.
Обстрелы
«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях», - сообщили в Минэнерго.
В Сумской области в результате обстрела территории подстанции повреждено здание, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых потребителей и одного из энергетических объектов. Питание восстановлено. В то же время шесть работников получили взрывные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.
В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции, обесточивались бытовые потребители. Всего без света оставались 4817 абонентов, питание частично восстановлено.
В Днепропетровской области во время осмотра территории подстанции обнаружен неразорвавшийся снаряд. Он изъят.
Состояние сетей
Кировоградская область: по технологическим причинам обесточивались подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Чрезвычайные ситуации
Харьковская область: во время выполнения работ электромонтер наступил на мину, в результате чего получил травму нижней конечности. Он доставлен в больницу.
Обесточивание
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 246 047 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.
На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 528 населенных пунктов.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.33 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - говорится в сообщении.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4099 МВт*ч, максимальной мощностью в отдельные часы до 949 МВт.