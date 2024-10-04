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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергосистема Украины сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго

Энергосистема Украины сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 07:58  •  2003 просмотра

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Энергосистема Украины остается сбалансированной. На утро 528 населенных пунктов без света, энергетики восстановили питание для 246 047 потребителей.

Энергосистема Украины остается сбалансированной, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в 6 областях, на утро по разным причинам без света 528 населенных пунктов, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Продолжается интенсивное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Энергетики держат энергосистему сбалансированной, однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, которые затрудняют ее работу. Призываем украинцев продолжать экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы», - указали в Минэнерго.

Обстрелы

«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях», - сообщили в Минэнерго.

В Сумской области в результате обстрела территории подстанции повреждено здание, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых потребителей и одного из энергетических объектов. Питание восстановлено. В то же время шесть работников получили взрывные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции, обесточивались бытовые потребители. Всего без света оставались 4817 абонентов, питание частично восстановлено.

В Днепропетровской области во время осмотра территории подстанции обнаружен неразорвавшийся снаряд. Он изъят.

Состояние сетей

Кировоградская область: по технологическим причинам обесточивались подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Чрезвычайные ситуации

Харьковская область: во время выполнения работ электромонтер наступил на мину, в результате чего получил травму нижней конечности. Он доставлен в больницу. 

Обесточивание

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 246 047 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 528 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.33 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - говорится в сообщении.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4099 МВт*ч, максимальной мощностью в отдельные часы до 949 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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