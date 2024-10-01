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"Енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими" - Боррель

"Енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими" - Боррель

Київ • УНН

 • 19612 перегляди

Глава дипломатії ЄС закликав дозволити Україні бити по російських військових цілях західною зброєю. Він наголосив на критичній важливості протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що виступає за дозвіл Україні бити вглиб росії західною зброєю. За його словами, енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими. Про це Боррель написав у своїй колонці, передає УНН.

Як вказав Боррель, українці вже цієї зими можуть зіткнутися з 20 годинами через обстріли рф енергетичних об'єктів. Україна ризикує зіткнутися з великою надзвичайною ситуацією протягом декількох тижнів, що може призвести до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої будинки і свою країну.

Зростаючі атаки росії на системи виробництва і передачі енергії пошкодили 24,5 ГВт генерації енергії з моменту повномасштабного вторгнення, що становить 68% від довоєнної потужності. Залишилося всього близько 10-11 ГВт потужності виробництва електроенергії.

Ми беремо участь у перегонах проти наступних хвиль російських, північнокорейських і, можливо, незабаром іранських ракет, на додачу до дронів і бомб. Наші українські друзі також поділилися інформацією про можливі російські удари по розподільчих пристроях, що живлять три атомні електростанції, які досі працюють в Україні. Ці атаки можуть призвести до їхньої зупинки, що стане катастрофою для українського цивільного населення і потенційно призведе до великих ядерних аварій

- зауважив Боррель.

Також вказав, що країнам ЄС слід уникати сценарію "ми ремонтуємо, вони знищують". Він наголосив, що європейські країни відправляють необхідне для ремонту, а російські війська націлюються на нього в наступні дні.

Дуда: існує ризик російських ударів по АЕС у Рівному та Хмельницькому25.09.24, 20:31 • 24928 переглядiв

Ось чому протиповітряна оборона має ключове значення. У Нью-Йорку я знову звернувся до своїх колег із проханням прискорити постачання більшої кількості систем ППО і перехоплювачів для України - і розмістити більше замовлень на виробництво, оскільки Україні це, ймовірно, знадобиться ще довгий час.

Я також повторив заклик дозволити Україні націлитися на аеропорти і стартові майданчики на території росії за допомогою західної зброї. Нехай Україна завдає удару по лучниках, а не тільки по стрілах! Поки що не всі згодні з цим заходом. Однак ми обіцяли підтримувати Україну всім необхідним стільки часу, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими

- вважає глава дипломатії ЄС.

Україна не потребує дозволу США для ударів вглиб росії, вони можуть бити зброєю власного виробництва - Держдеп01.10.24, 06:06 • 117843 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
khosep-borrelЖозеп Боррель
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