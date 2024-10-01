"Енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими" - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що виступає за дозвіл Україні бити вглиб росії західною зброєю. За його словами, енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими. Про це Боррель написав у своїй колонці, передає УНН.

Як вказав Боррель, українці вже цієї зими можуть зіткнутися з 20 годинами через обстріли рф енергетичних об'єктів. Україна ризикує зіткнутися з великою надзвичайною ситуацією протягом декількох тижнів, що може призвести до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої будинки і свою країну.

Зростаючі атаки росії на системи виробництва і передачі енергії пошкодили 24,5 ГВт генерації енергії з моменту повномасштабного вторгнення, що становить 68% від довоєнної потужності. Залишилося всього близько 10-11 ГВт потужності виробництва електроенергії.

Ми беремо участь у перегонах проти наступних хвиль російських, північнокорейських і, можливо, незабаром іранських ракет, на додачу до дронів і бомб. Наші українські друзі також поділилися інформацією про можливі російські удари по розподільчих пристроях, що живлять три атомні електростанції, які досі працюють в Україні. Ці атаки можуть призвести до їхньої зупинки, що стане катастрофою для українського цивільного населення і потенційно призведе до великих ядерних аварій - зауважив Боррель.

Також вказав, що країнам ЄС слід уникати сценарію "ми ремонтуємо, вони знищують". Він наголосив, що європейські країни відправляють необхідне для ремонту, а російські війська націлюються на нього в наступні дні.

Дуда: існує ризик російських ударів по АЕС у Рівному та Хмельницькому

Ось чому протиповітряна оборона має ключове значення. У Нью-Йорку я знову звернувся до своїх колег із проханням прискорити постачання більшої кількості систем ППО і перехоплювачів для України - і розмістити більше замовлень на виробництво, оскільки Україні це, ймовірно, знадобиться ще довгий час.

Я також повторив заклик дозволити Україні націлитися на аеропорти і стартові майданчики на території росії за допомогою західної зброї. Нехай Україна завдає удару по лучниках, а не тільки по стрілах! Поки що не всі згодні з цим заходом. Однак ми обіцяли підтримувати Україну всім необхідним стільки часу, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими - вважає глава дипломатії ЄС.

Україна не потребує дозволу США для ударів вглиб росії, вони можуть бити зброєю власного виробництва - Держдеп