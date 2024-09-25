Дуда: існує ризик російських ударів по АЕС у Рівному та Хмельницькому
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда заявив про ризик російських атак на Рівненську та Хмельницьку АЕС. Він нагадав про попередні напади на Запорізьку та Чорнобильську АЕС і закликав враховувати цю небезпеку.
Світ повинен враховувати, що існує ризик російських ударів по Рівненській чи Хмельницькій АЕС. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише PAP, передає УНН.
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Як зазначив Дуда, Росія вже здійснила напад на Запорізьку АЕС і на непрацюючу Чорнобильську АЕС, це, на щастя, не призвело до ядерної катастрофи.
Небезпека атаки на інші електростанції - чи то на Рівненську, чи то на Хмельницьку - є, і це треба враховувати. Якщо будуть атаки, то необхідно буде негайно втрутитися в це питання, викликати експертів
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Президент України заявив, що росія має намір атакувати три атомні електростанції в Україні. За словами Зеленського, у влади є інформація та докази цих планів.