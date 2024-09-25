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Дуда: існує ризик російських ударів по АЕС у Рівному та Хмельницькому

Дуда: існує ризик російських ударів по АЕС у Рівному та Хмельницькому

Київ • УНН

 • 24928 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про ризик російських атак на Рівненську та Хмельницьку АЕС. Він нагадав про попередні напади на Запорізьку та Чорнобильську АЕС і закликав враховувати цю небезпеку.

Світ повинен враховувати, що існує ризик російських ударів по Рівненській чи Хмельницькій АЕС. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише PAP, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Дуда, Росія вже здійснила напад на Запорізьку АЕС і на непрацюючу Чорнобильську АЕС, це, на щастя, не призвело до ядерної катастрофи.

Небезпека атаки на інші електростанції - чи то на Рівненську, чи то на Хмельницьку - є, і це треба враховувати. Якщо будуть атаки, то необхідно буде негайно втрутитися в це питання, викликати експертів

- заявив польський президент. 

Нагадаємо

Президент України заявив, що росія має намір атакувати три атомні електростанції в Україні. За словами Зеленського, у влади є інформація та докази цих планів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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