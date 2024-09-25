Дуда: существует риск российских ударов по АЭС в Ровно и Хмельницком

Мир должен учитывать, что существует риск российских ударов по Ровенской или Хмельницкой АЭС. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет [PAP, передает УНН.

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Как отметил Дуда, Россия уже совершила нападение на Запорожскую АЭС и на неработающую Чернобыльскую АЭС, это, к счастью, не привело к ядерной катастрофе.

Опасность атаки на другие электростанции - то ли на Ривненскую, то ли на Хмельницкую - есть, и это надо учитывать. Если будут атаки, то необходимо будет немедленно вмешаться в этот вопрос, вызвать экспертов - заявил польский президент.

Напомним,

Президент Украины заявил, что россия намерена атаковать три атомные электростанции в Украине. По словам Зеленского, у властей есть информация и доказательства этих планов.