"Энергетический фронт будет решающим этой зимой" - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выступает за разрешение Украине бить вглубь россии западным оружием. По его словам, энергетический фронт будет решающим этой зимой. Об этом Боррель написал в своей колонке, передает УНН.

Как указал Боррель, украинцы уже этой зимой могут столкнуться с 20 часами из-за обстрелов рф энергетических объектов. Украина рискует столкнуться с большой чрезвычайной ситуацией в течение нескольких недель, что может привести к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и свою страну.

Растущие атаки россии на системы производства и передачи энергии повредили 24,5 ГВт генерации энергии с момента полномасштабного вторжения, что составляет 68% от довоенной мощности. Осталось всего около 10-11 ГВт мощности производства электроэнергии.

Мы участвуем в гонке против следующих волн российских, северокорейских и, возможно, вскоре иранских ракет, в дополнение к дронам и бомбам. Наши украинские друзья также поделились информацией о возможных российских ударах по распределительным устройствам, питающим три атомные электростанции, которые до сих пор работают в Украине. Эти атаки могут привести к их остановке, что станет катастрофой для украинского гражданского населения и потенциально приведет к крупным ядерным авариям - заметил Боррель.

Также указал, что странам ЕС следует избегать сценария "мы ремонтируем, они уничтожают". Он отметил, что европейские страны отправляют необходимое для ремонта, а российские войска нацеливаются на него в последующие дни.

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Вот почему противовоздушная оборона имеет ключевое значение. В Нью-Йорке я снова обратился к своим коллегам с просьбой ускорить поставки большего количества систем ПВО и перехватчиков для Украины - и разместить больше заказов на производство, поскольку Украине это, вероятно, понадобится еще долгое время.

Я также повторил призыв разрешить Украине нацелиться на аэропорты и стартовые площадки на территории россии с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам! Пока что не все согласны с этой мерой. Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой - считает глава дипломатии ЕС.

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