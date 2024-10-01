"Энергетический фронт будет решающим этой зимой" - Боррель
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС призвал разрешить Украине бить по российским военным целям западным оружием. Он отметил критическую важность противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выступает за разрешение Украине бить вглубь россии западным оружием. По его словам, энергетический фронт будет решающим этой зимой. Об этом Боррель написал в своей колонке, передает УНН.
Как указал Боррель, украинцы уже этой зимой могут столкнуться с 20 часами из-за обстрелов рф энергетических объектов. Украина рискует столкнуться с большой чрезвычайной ситуацией в течение нескольких недель, что может привести к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и свою страну.
Растущие атаки россии на системы производства и передачи энергии повредили 24,5 ГВт генерации энергии с момента полномасштабного вторжения, что составляет 68% от довоенной мощности. Осталось всего около 10-11 ГВт мощности производства электроэнергии.
Мы участвуем в гонке против следующих волн российских, северокорейских и, возможно, вскоре иранских ракет, в дополнение к дронам и бомбам. Наши украинские друзья также поделились информацией о возможных российских ударах по распределительным устройствам, питающим три атомные электростанции, которые до сих пор работают в Украине. Эти атаки могут привести к их остановке, что станет катастрофой для украинского гражданского населения и потенциально приведет к крупным ядерным авариям
Также указал, что странам ЕС следует избегать сценария "мы ремонтируем, они уничтожают". Он отметил, что европейские страны отправляют необходимое для ремонта, а российские войска нацеливаются на него в последующие дни.
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Вот почему противовоздушная оборона имеет ключевое значение. В Нью-Йорке я снова обратился к своим коллегам с просьбой ускорить поставки большего количества систем ПВО и перехватчиков для Украины - и разместить больше заказов на производство, поскольку Украине это, вероятно, понадобится еще долгое время.
Я также повторил призыв разрешить Украине нацелиться на аэропорты и стартовые площадки на территории россии с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам! Пока что не все согласны с этой мерой. Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой
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