Екстрені відключення світла охопили кілька регіонів

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Через наслідки російських обстрілів у кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, графіки знеструмлення тимчасово не діють.

Екстрені відключення світла охопили кілька регіонів

Кілька регіонів України вранці перевели на аварійні відключення світла через ситуацію в енергетиці після атак рф, повідомили у середу в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

- повідомили в компанії.

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики, як повідомляється, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись, зазначили у НЕК.

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка,  споживайте її ощадливо!" - закликали у компанії.

У Києві більше мільйона споживачів залишається без електрики - Зеленський 20.01.26, 20:05 • 3286 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна