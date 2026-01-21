Екстрені відключення світла охопили кілька регіонів
Київ • УНН
Через наслідки російських обстрілів у кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, графіки знеструмлення тимчасово не діють.
Кілька регіонів України вранці перевели на аварійні відключення світла через ситуацію в енергетиці після атак рф, повідомили у середу в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії
Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики, як повідомляється, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись, зазначили у НЕК.
"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали у компанії.
