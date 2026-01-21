Экстренные отключения света охватили несколько регионов

Несколько регионов Украины утром перевели на аварийные отключения света из-за ситуации в энергетике после атак рф, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии - сообщили в компании.

Как отмечается, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики, как сообщается, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться, отметили в НЭК.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в компании.

