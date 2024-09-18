Експорт українським морським коридором сягнув 70 млн тонн - Зеленський
Київ • УНН
За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
За понад рік роботи українського морського коридору більше ніж 2500 суден експортували 70 млн тонн вантажів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 вересня, пише УНН.
За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно
За словами Президента, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.
Світові ціни на пшеницю різко зросли після удару рф по зерновозу в Чорному морі - Bloomberg12.09.24, 20:45 • 20861 перегляд