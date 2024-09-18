Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 70 млн тонн - Зеленский

За более чем год работы украинского морского коридора более 2500 судов экспортировали 70 млн тонн грузов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 сентября, пишет УНН.

За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира до Китая получили наше, украинское зерно - написал Зеленский в Telegram.

По словам Президента, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане по меньшей мере сотни тысяч семей и миллионы людей получили необходимое продовольствие.

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