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Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 70 млн тонн - Зеленский

Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 70 млн тонн - Зеленский

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 13:31  •  2575 просмотра

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За год работы украинского морского коридора экспортировано 70 млн тонн грузов на 2500 судах. Зеленский подчеркнул важность этого для стран Азии, Африки, Европы и Америки, а также для гуманитарной инициативы «Зерно из Украины».

За более чем год работы украинского морского коридора более 2500 судов экспортировали 70 млн тонн грузов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 сентября, пишет УНН.

За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира до Китая получили наше, украинское зерно

- написал Зеленский в Telegram.

По словам Президента, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане по меньшей мере сотни тысяч семей и миллионы людей получили необходимое продовольствие.

Мировые цены на пшеницу резко выросли после удара рф по зерновозу в Черном море - Bloomberg12 сентября 2024, 17:45 • 20599 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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