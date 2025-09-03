Ексміліціонер та працівниця кондитерського заводу коригували удари рф по Дніпропетровщині
Київ • УНН
Контррозвідка затримала двох агентів РФ на Дніпропетровщині: 48-річну працівницю кондитерського заводу, яка поширювала ІПСО та коригувала удари по підприємствах, та 45-річного ексміліціонера, що наводив атаки на командні пункти. Обом загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Контррозвідка затримала агентів російських загарбників, які коригували ракетно-дронові атаки по Силах оборони та підприємствах у Дніпропетровській області.
Деталі
Викрито агентурну групу російського гру, яка причетна до коригування ударів загарбників по українських об'єктах, а також поширенню вигідного рф ІПСО (інформаційно-психологічної операції).
У Дніпрі затримано 48-річну працівницю кондитерського заводу.
За даними слідства, її завербували через знайомого, що перебуває в російському полоні. Підозрювана раніше погодилася передавати спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак рф по обласному центру. Як встановили слідчі, окупанти намагалися за допомогою агентки скоригувати повторні удари по провідних підприємствах важкої промисловості України.
Але це ще не все: фігурантка виконувала також замовлення рф щодо поширення з власної сторінки в ТікТоку змонтованих ворогом відеороликів. На цих відео зафіксовано заклики до українців скласти зброю перед російським окупантом.
Інший підозрюваний - 45-річний ексміліціонер, якого затримано у Кривому Розі. За даними слідства, колаборант наводив атаки агресора на запасні командні пункти та об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста.
Задокументовано, як він шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях на передовій та відбивають повітряні напади рф на прифронтову громаду.
Правоохоронці затримали агента і убезпечили місця базування українських захисників. Згідно з розслідуванням, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Служба безпеки затримала у Запоріжжі ще одного агента фсб. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який працював на окупантів як коригувальник.