Ексміліціонер та працівниця кондитерського заводу коригували удари рф по Дніпропетровщині

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 6368 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 11618 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 13426 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 18214 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 27687 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 26738 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 81976 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104937 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 148258 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152499 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 238680 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 238648 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 229320 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 225874 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 220062 перегляди
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 15452 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 27687 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 26738 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 81976 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 148258 перегляди
Актуальнi люди
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Данія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 20172 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 33920 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 36683 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 50864 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 96271 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
M1 Abrams
YouTube

Ексміліціонер та працівниця кондитерського заводу коригували удари рф по Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Контррозвідка затримала двох агентів РФ на Дніпропетровщині: 48-річну працівницю кондитерського заводу, яка поширювала ІПСО та коригувала удари по підприємствах, та 45-річного ексміліціонера, що наводив атаки на командні пункти. Обом загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Ексміліціонер та працівниця кондитерського заводу коригували удари рф по Дніпропетровщині

Контррозвідка затримала агентів російських загарбників, які коригували ракетно-дронові атаки по Силах оборони та підприємствах у Дніпропетровській області.

Передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Викрито агентурну групу російського гру, яка причетна до коригування ударів загарбників по українських об'єктах, а також поширенню вигідного рф ІПСО (інформаційно-психологічної операції).

У Дніпрі затримано 48-річну працівницю кондитерського заводу.

За даними слідства, її завербували через знайомого, що перебуває в російському полоні. Підозрювана раніше погодилася передавати спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак рф по обласному центру. Як встановили слідчі, окупанти намагалися за допомогою агентки скоригувати повторні удари по провідних підприємствах важкої промисловості України.

Але це ще не все: фігурантка виконувала також замовлення рф щодо поширення з власної сторінки в ТікТоку змонтованих ворогом відеороликів. На цих відео зафіксовано заклики до українців скласти зброю перед російським окупантом.

СБУ знешкодила агентурну мережу гру: зрадники коригували удари по Києву і влаштовували диверсії на Одещині19.08.25, 10:59 • 4165 переглядiв

Інший підозрюваний - 45-річний ексміліціонер, якого затримано у Кривому Розі. За даними слідства, колаборант наводив атаки агресора на запасні командні пункти та об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста.

Задокументовано, як він шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях на передовій та відбивають повітряні напади рф на прифронтову громаду. 

 - інформує СБУ.

Правоохоронці затримали агента і убезпечили місця базування українських захисників. Згідно з розслідуванням, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала у Запоріжжі ще одного агента фсб. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який працював на окупантів як коригувальник. 

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Фейкові новини
Дніпропетровська область
Національна гвардія України
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Україна
Кривий Ріг
Запоріжжя