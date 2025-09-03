Экс-милиционер и работница кондитерского завода корректировали удары РФ по Днепропетровщине
Киев • УНН
Контрразведка задержала двух агентов РФ на Днепропетровщине: 48-летнюю работницу кондитерского завода, которая распространяла ИПСО и корректировала удары по предприятиям, и 45-летнего экс-милиционера, наводившего атаки на командные пункты. Обоим грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Контрразведка задержала агентов российских захватчиков, которые корректировали ракетно-дроновые атаки по Силам обороны и предприятиям в Днепропетровской области.
Передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Разоблачена агентурная группа российского ГРУ, причастная к корректировке ударов захватчиков по украинским объектам, а также распространению выгодного РФ ИПСО (информационно-психологической операции).
В Днепре задержана 48-летняя работница кондитерского завода.
По данным следствия, ее завербовали через знакомого, находящегося в российском плену. Подозреваемая ранее согласилась передавать спецслужбистам страны-агрессора информацию о последствиях воздушных атак РФ по областному центру. Как установили следователи, оккупанты пытались с помощью агента скорректировать повторные удары по ведущим предприятиям тяжелой промышленности Украины.
Но это еще не все: фигурантка выполняла также заказ РФ по распространению со своей страницы в ТикТоке смонтированных врагом видеороликов. На этих видео зафиксированы призывы к украинцам сложить оружие перед российским оккупантом.
СБУ обезвредила агентурную сеть гру: предатели корректировали удары по Киеву и устраивали диверсии в Одесской области19.08.25, 10:59 • 4165 просмотров
Другой подозреваемый — 45-летний экс-милиционер, задержанный в Кривом Роге. По данным следствия, коллаборант наводил атаки агрессора на запасные командные пункты и объекты укрытия Сил безопасности и обороны на территории города.
Задокументировано, как он шпионил вблизи локаций подразделений полиции и Национальной гвардии, которые участвуют в боях на передовой и отражают воздушные нападения РФ на прифронтовую общину.
Правоохранители задержали агента и обезопасили места базирования украинских защитников. Согласно расследованию, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
Служба безопасности задержала в Запорожье еще одного агента ФСБ. Им оказался 42-летний местный житель, который работал на оккупантов как корректировщик.