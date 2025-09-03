Экс-милиционер и работница кондитерского завода корректировали удары РФ по Днепропетровщине

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
10:05 • 6004 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 11086 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 13103 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 17896 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 27200 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 26394 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 81623 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 104862 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 147977 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 152416 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 238514 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 238485 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 229154 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 225706 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 219900 просмотра
публикации
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 15214 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 27208 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 26397 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 81627 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 147980 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кировоградская область
Дания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 20030 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 33782 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 36554 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 50743 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 96149 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
M1 Abrams
YouTube

Экс-милиционер и работница кондитерского завода корректировали удары РФ по Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Контрразведка задержала двух агентов РФ на Днепропетровщине: 48-летнюю работницу кондитерского завода, которая распространяла ИПСО и корректировала удары по предприятиям, и 45-летнего экс-милиционера, наводившего атаки на командные пункты. Обоим грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Экс-милиционер и работница кондитерского завода корректировали удары РФ по Днепропетровщине

Контрразведка задержала агентов российских захватчиков, которые корректировали ракетно-дроновые атаки по Силам обороны и предприятиям в Днепропетровской области.

Передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Разоблачена агентурная группа российского ГРУ, причастная к корректировке ударов захватчиков по украинским объектам, а также распространению выгодного РФ ИПСО (информационно-психологической операции).

В Днепре задержана 48-летняя работница кондитерского завода.

По данным следствия, ее завербовали через знакомого, находящегося в российском плену. Подозреваемая ранее согласилась передавать спецслужбистам страны-агрессора информацию о последствиях воздушных атак РФ по областному центру. Как установили следователи, оккупанты пытались с помощью агента скорректировать повторные удары по ведущим предприятиям тяжелой промышленности Украины.

Но это еще не все: фигурантка выполняла также заказ РФ по распространению со своей страницы в ТикТоке смонтированных врагом видеороликов. На этих видео зафиксированы призывы к украинцам сложить оружие перед российским оккупантом.

СБУ обезвредила агентурную сеть гру: предатели корректировали удары по Киеву и устраивали диверсии в Одесской области19.08.25, 10:59 • 4165 просмотров

Другой подозреваемый — 45-летний экс-милиционер, задержанный в Кривом Роге. По данным следствия, коллаборант наводил атаки агрессора на запасные командные пункты и объекты укрытия Сил безопасности и обороны на территории города.

Задокументировано, как он шпионил вблизи локаций подразделений полиции и Национальной гвардии, которые участвуют в боях на передовой и отражают воздушные нападения РФ на прифронтовую общину.

— информирует СБУ.

Правоохранители задержали агента и обезопасили места базирования украинских защитников. Согласно расследованию, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности задержала в Запорожье еще одного агента ФСБ. Им оказался 42-летний местный житель, который работал на оккупантов как корректировщик.

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Фейковые новости
Днепропетровская область
Национальная гвардия Украины
Днепр
Служба безопасности Украины
Украина
Кривой Рог
Запорожье