Економіка Австралії різко послабилася – Резервний банк попереджає про зростання ризиків

Економіка Австралії, яка ще недавно демонструвала ознаки стабілізації після пандемії, раптово опинилася в хиткому становищі, попри спроби влади утримати зростання та інфляцію під контролем. Про це йдеться в матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Резервний банк Австралії (РБА) залишив базову процентну ставку без змін, визнавши, що економічна активність слабшає, а приватний попит і ринок праці перебувають під тиском.

В економіці може залишатися певний інфляційний тиск – йдеться у заяві ради директорів РБА.

Хоча інфляція знизилася з постпандемічних максимумів, загроза стагнації залишається реальною. Ціни на житло знову зростають, але споживча впевненість – на мінімумі, а безробіття, яке офіційно становить 4,5%, приховує тенденцію до скорочення зайнятості.

Голова РБА Мішель Буллок визнала, що монетарна політика перебуває "досить близько до нейтральної", тобто не стимулює економіку, але й не обмежує її. Водночас вона залишила відкритими двері для подальшого пом’якшення, якщо ситуація зростатиме ризиками.

Аналітики зазначають, що після десятиліть стабільного зростання, яке зробило Австралію одним із найуспішніших прикладів розвиненої економіки, країна тепер зіштовхується з небезпекою рецесії, спричиненою високими витратами домогосподарств, слабким попитом і нестабільністю на ринку праці.

Колишні "золоті роки" економічного буму залишаються в минулому, і щоб повернути динаміку розвитку, країні доведеться шукати нові драйвери зростання – зокрема у сфері технологій, експорту та реформування енергетичного сектору.

