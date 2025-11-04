ukenru
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Економіка Австралії різко послабилася – Резервний банк попереджає про зростання ризиків

Київ • УНН

Резервний банк Австралії залишив базову процентну ставку без змін, визнавши, що економічна активність слабшає, а приватний попит і ринок праці перебувають під тиском. Загроза стагнації залишається реальною, попри зниження інфляції з постпандемічних максимумів.

Економіка Австралії різко послабилася – Резервний банк попереджає про зростання ризиків

Економіка Австралії, яка ще недавно демонструвала ознаки стабілізації після пандемії, раптово опинилася в хиткому становищі, попри спроби влади утримати зростання та інфляцію під контролем. Про це йдеться в матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Резервний банк Австралії (РБА) залишив базову процентну ставку без змін, визнавши, що економічна активність слабшає, а приватний попит і ринок праці перебувають під тиском. 

В економіці може залишатися певний інфляційний тиск 

– йдеться у заяві ради директорів РБА.

Хоча інфляція знизилася з постпандемічних максимумів, загроза стагнації залишається реальною. Ціни на житло знову зростають, але споживча впевненість – на мінімумі, а безробіття, яке офіційно становить 4,5%, приховує тенденцію до скорочення зайнятості.

Жінки-військовослужбовці заявили про сексуальне насильство: проти австралійської армії та уряду подано колективний позов24.10.25, 15:13 • 3175 переглядiв

Голова РБА Мішель Буллок визнала, що монетарна політика перебуває "досить близько до нейтральної", тобто не стимулює економіку, але й не обмежує її. Водночас вона залишила відкритими двері для подальшого пом’якшення, якщо ситуація зростатиме ризиками.

Аналітики зазначають, що після десятиліть стабільного зростання, яке зробило Австралію одним із найуспішніших прикладів розвиненої економіки, країна тепер зіштовхується з небезпекою рецесії, спричиненою високими витратами домогосподарств, слабким попитом і нестабільністю на ринку праці.

Колишні "золоті роки" економічного буму залишаються в минулому, і щоб повернути динаміку розвитку, країні доведеться шукати нові драйвери зростання – зокрема у сфері технологій, експорту та реформування енергетичного сектору.

США та Австралія підписали угоду про рідкісноземельні мінерали21.10.25, 03:26 • 4530 переглядiв

Степан Гафтко

