Экономика Австралии резко ослабла – Резервный банк предупреждает о росте рисков

Экономика Австралии, которая еще недавно демонстрировала признаки стабилизации после пандемии, внезапно оказалась в шатком положении, несмотря на попытки властей удержать рост и инфляцию под контролем. Об этом говорится в материале Вloomberg, пишет УНН.

Подробности

Резервный банк Австралии (РБА) оставил базовую процентную ставку без изменений, признав, что экономическая активность ослабевает, а частный спрос и рынок труда находятся под давлением.

В экономике может оставаться определенное инфляционное давление – говорится в заявлении совета директоров РБА.

Хотя инфляция снизилась с постпандемических максимумов, угроза стагнации остается реальной. Цены на жилье снова растут, но потребительская уверенность – на минимуме, а безработица, которая официально составляет 4,5%, скрывает тенденцию к сокращению занятости.

Глава РБА Мишель Буллок признала, что монетарная политика находится "достаточно близко к нейтральной", то есть не стимулирует экономику, но и не ограничивает ее. В то же время она оставила открытыми двери для дальнейшего смягчения, если ситуация будет расти рисками.

Аналитики отмечают, что после десятилетий стабильного роста, который сделал Австралию одним из самых успешных примеров развитой экономики, страна теперь сталкивается с опасностью рецессии, вызванной высокими расходами домохозяйств, слабым спросом и нестабильностью на рынке труда.

Бывшие "золотые годы" экономического бума остаются в прошлом, и чтобы вернуть динамику развития, стране придется искать новые драйверы роста – в частности в сфере технологий, экспорта и реформирования энергетического сектора.

