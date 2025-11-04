ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Экономика Австралии резко ослабла – Резервный банк предупреждает о росте рисков

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку без изменений, признав, что экономическая активность ослабевает, а частный спрос и рынок труда находятся под давлением. Угроза стагнации остается реальной, несмотря на снижение инфляции с постпандемических максимумов.

Экономика Австралии резко ослабла – Резервный банк предупреждает о росте рисков

Экономика Австралии, которая еще недавно демонстрировала признаки стабилизации после пандемии, внезапно оказалась в шатком положении, несмотря на попытки властей удержать рост и инфляцию под контролем. Об этом говорится в материале Вloomberg, пишет УНН.

Подробности

Резервный банк Австралии (РБА) оставил базовую процентную ставку без изменений, признав, что экономическая активность ослабевает, а частный спрос и рынок труда находятся под давлением. 

В экономике может оставаться определенное инфляционное давление 

– говорится в заявлении совета директоров РБА.

Хотя инфляция снизилась с постпандемических максимумов, угроза стагнации остается реальной. Цены на жилье снова растут, но потребительская уверенность – на минимуме, а безработица, которая официально составляет 4,5%, скрывает тенденцию к сокращению занятости.

Женщины-военнослужащие заявили о сексуальном насилии: против австралийской армии и правительства подан коллективный иск24.10.25, 15:13 • 3173 просмотра

Глава РБА Мишель Буллок признала, что монетарная политика находится "достаточно близко к нейтральной", то есть не стимулирует экономику, но и не ограничивает ее. В то же время она оставила открытыми двери для дальнейшего смягчения, если ситуация будет расти рисками.

Аналитики отмечают, что после десятилетий стабильного роста, который сделал Австралию одним из самых успешных примеров развитой экономики, страна теперь сталкивается с опасностью рецессии, вызванной высокими расходами домохозяйств, слабым спросом и нестабильностью на рынке труда.

Бывшие "золотые годы" экономического бума остаются в прошлом, и чтобы вернуть динамику развития, стране придется искать новые драйверы роста – в частности в сфере технологий, экспорта и реформирования энергетического сектора.

США и Австралия подписали соглашение о редкоземельных минералах21.10.25, 03:26 • 4530 просмотров

Степан Гафтко

