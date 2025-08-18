Дитина померла в лікарні у Києві після введення анестезії, розпочато розслідування - прокуратура

$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 14427 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 19292 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 17975 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 37944 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 55852 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 103826 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 144275 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90760 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87973 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68238 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 16974 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 19720 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 23108 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 22596 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 10111 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 7424 перегляди
Дитина померла в лікарні у Києві після введення анестезії, розпочато розслідування - прокуратура

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

У Києві розслідують смерть 10-річної дівчинки, яка померла в дитячій лікарні під час введення анестезії. Дитина перебувала в лікарні через перелом передпліччя.

Дитина померла в лікарні у Києві після введення анестезії, розпочато розслідування - прокуратура

10-річна дитина померла у дитячій лікарні у Києві після введення анестезії, розпочато розслідування, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Розпочато досудове розслідування за фактом смерті 10-річної дитини, яка померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії", - ідеться у повідомленні.

За даними прокуратури, "дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя, що супроводжувався наявністю металевих фіксаторів". "Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже 3 години, однак врятувати її не вдалося", - повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування, як вказано, розпочато, за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Уже призначено судово-медичну експертизу, зазначили у прокуратурі.

Чоловік помер у приватній клініці Києва після ін'єкції антипсихотика, лікар отримав підозру - прокуратура17.07.25, 15:25 • 6246 переглядiв

Юлія Шрамко

