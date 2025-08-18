Дитина померла в лікарні у Києві після введення анестезії, розпочато розслідування - прокуратура

10-річна дитина померла у дитячій лікарні у Києві після введення анестезії, розпочато розслідування, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Розпочато досудове розслідування за фактом смерті 10-річної дитини, яка померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії", - ідеться у повідомленні.

За даними прокуратури, "дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя, що супроводжувався наявністю металевих фіксаторів". "Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже 3 години, однак врятувати її не вдалося", - повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування, як вказано, розпочато, за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Уже призначено судово-медичну експертизу, зазначили у прокуратурі.

