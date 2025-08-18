Ребенок умер в больнице в Киеве после введения анестезии, начато расследование - прокуратура
Киев • УНН
В Киеве расследуют смерть 10-летней девочки, которая умерла в детской больнице во время введения анестезии. Ребенок находился в больнице из-за перелома предплечья.
10-летний ребенок умер в детской больнице в Киеве после введения анестезии, начато расследование, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Начато досудебное расследование по факту смерти 10-летнего ребенка, который умер в одной из детских больниц Киева во время введения анестезии", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, "девочка находилась в больнице из-за перелома предплечья, сопровождавшегося наличием металлических фиксаторов". "Во время снятия гипсовой повязки ребенку начали вводить анестезию. Со слов матери, на фоне введения препарата анестезии у ребенка развилось резкое возбуждение, посинела кожа и упало давление. Девочку пытались реанимировать почти 3 часа, однако спасти ее не удалось", - сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование, как указано, начато по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия). Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, указали в прокуратуре.
