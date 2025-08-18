Ребенок умер в больнице в Киеве после введения анестезии, начато расследование - прокуратура

$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 10954 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 13984 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 15552 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 35504 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 53771 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 100505 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 143349 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90573 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87773 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68158 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадка
"Ударить по пути молотом": вице-президент США во времена первой каденции Трампа выступил с жестким призывом к бывшему боссу
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день недели
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 10924 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 13943 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 100481 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 386840 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ребенок
Олег Синегубов
Руслан Стефанчук
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Европа
Аляска
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
КАБ-500
Financial Times
9К720 Искандер

Ребенок умер в больнице в Киеве после введения анестезии, начато расследование - прокуратура

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

В Киеве расследуют смерть 10-летней девочки, которая умерла в детской больнице во время введения анестезии. Ребенок находился в больнице из-за перелома предплечья.

Ребенок умер в больнице в Киеве после введения анестезии, начато расследование - прокуратура

10-летний ребенок умер в детской больнице в Киеве после введения анестезии, начато расследование, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Начато досудебное расследование по факту смерти 10-летнего ребенка, который умер в одной из детских больниц Киева во время введения анестезии", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, "девочка находилась в больнице из-за перелома предплечья, сопровождавшегося наличием металлических фиксаторов". "Во время снятия гипсовой повязки ребенку начали вводить анестезию. Со слов матери, на фоне введения препарата анестезии у ребенка развилось резкое возбуждение, посинела кожа и упало давление. Девочку пытались реанимировать почти 3 часа, однако спасти ее не удалось", - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование, как указано, начато по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия). Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, указали в прокуратуре.

Юлия Шрамко

