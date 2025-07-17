Мужчина умер в частной клинике Киева после инъекции антипсихотика, врач получил подозрение - прокуратура

В Киеве в частной клинике, где оказывают помощь пациентам с алкогольной зависимостью, у мужчины после введения препарата остановилось сердце, врачу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

"...сообщили о подозрении 29-летнему врачу одного из частных медицинских учреждений в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Киевлянин, как сообщается, находился на стационарном лечении в частной клинике, где оказывают помощь пациентам с алкогольной зависимостью. В медучреждение его доставили с признаками алкогольной интоксикации.

"Установлено, что во время оказания медицинской помощи пациента не обследовали, не провели лабораторные исследования и не установили никакого диагноза. То есть собрали только анамнез заболевания", - отметили в прокуратуре.

В дальнейшем состояние мужчины, как указано, ухудшалось, он начал вести себя неадекватно, поэтому врач и фельдшер пытались успокоить пациента. "Для этого ему вкололи антипсихотический препарат, который должен был уменьшить возбуждение и снизить активность мужчины", - сообщили в прокуратуре.

"После введения этого препарата состояние пациента резко ухудшилось - у него остановилось сердце. Несмотря на проведенную реанимацию, мужчина умер", - рассказали в прокуратуре.

Судебно-медицинская экспертиза, как указано, "подтвердила наличие причинно-следственной связи между действиями врача и наступлением смерти". "Инструкция к медицинскому препарату, который вводили пациенту, требует проведения ЭКГ для выявления возможных патологий сердца, чего не сделали", - указали в прокуратуре.