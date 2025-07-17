Чоловік помер у приватній клініці Києва після ін'єкції антипсихотика, лікар отримав підозру - прокуратура

Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі

Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі

Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі

Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі 17 липня, 05:55 • 219029 перегляди