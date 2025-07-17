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Чоловік помер у приватній клініці Києва після ін'єкції антипсихотика, лікар отримав підозру - прокуратура

Київ • УНН

 • 2706 перегляди

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 29-річному лікарю приватної клініки. Пацієнт помер після введення препарату, оскільки не було проведено необхідних обстежень.

Чоловік помер у приватній клініці Києва після ін'єкції антипсихотика, лікар отримав підозру - прокуратура

У Києві в приватній клініці, де надають допомогу пацієнтам з алкогольною залежністю, у чоловіка після введення препарату зупинилося серце, лікарю повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, пише УНН.

Деталі

"... повідомили про підозру 29-річному лікарю одного з приватних медичних закладів у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Киянин, як повідомляється, перебував на стаціонарному лікуванні в приватній клініці, де надають допомогу пацієнтам з алкогольною залежністю. У медзаклад його доправили з ознаками алкогольної інтоксикації.

"Встановлено, що під час надання медичної допомоги пацієнта не обстежували, не провели лабораторні дослідження та не встановили жодного діагнозу. Тобто зібрали лише анамнез захворювання", - зазначили у прокуратурі.

Надалі стан чоловіка, як вказано, погіршувався, він почав поводити себе неадекватно, відтак лікар та фельдшер намагалися заспокоїти пацієнта. "Для цього йому вкололи антипсихотичний препарат, що мав зменшити збудження та знизити активність чоловіка", - повідомили у прокуратурі.

"Після введення цього препарату стан пацієнта різко погіршився - у нього зупинилося серце. Попри проведену реанімацію, чоловік помер", - розповіли у прокуратурі.

Судово-медична експертиза, як вказано, "підтвердила наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями лікаря та настанням смерті". "Інструкція до медичного препарату, який вводили пацієнту, вимагає проведення ЕКГ задля виявлення можливих патологій серця, чого не зробили", - вказали у прокуратурі.

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини22.03.25, 13:36 • 96914 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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