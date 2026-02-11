Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу

Очільниця американської розвідки Тулсі Габбард прийняла рішення про згортання діяльності ключової робочої групи, що займалася моніторингом іноземного втручання та операцій впливу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення про ліквідацію підрозділу, який спеціалізувався на виявленні дезінформації та прихованих кампаній іноземних держав, пояснюється прагненням Габбард зменшити "політизацію" розвідки.

На думку директорки, ресурси мають бути перенаправлені на боротьбу з реальними загрозами фізичній безпеці держави, а не на аналіз медіапотоків та соціальних мереж. Вона неодноразово критикувала попередні підходи до оцінки іноземного впливу, називаючи їх інструментами внутрішньополітичної боротьби.

Згортання діяльності групи відбувається на тлі заяв Габбард про необхідність реформування системи щоденних звітів для президента. Новий формат має бути компактнішим та орієнтованим на конкретні факти, що відповідає стилю сприйняття інформації Дональдом Трампом. Критики цього рішення застерігають, що відсутність спеціалізованого моніторингу може зробити США вразливішими до гібридних атак з боку Китаю, Росії та Ірану.

Реакція розвідувальної спільноти та законодавців

Ініціатива Габбард зустріла неоднозначну реакцію в Капітолії. Представники Республіканської партії підтримують скорочення бюрократичного апарату та "очищення" розвідки від ідеологічних нашарувань. Водночас демократи висловлюють занепокоєння, що ліквідація групи залишить країну без захисту від цифрових загроз у передвиборчий період та послабить координацію між різними спецслужбами.

