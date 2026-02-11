$43.030.02
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 17046 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 17813 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 21203 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 19152 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 16328 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 19629 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 24680 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16469 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 28605 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Очільниця американської розвідки Тулсі Габбард згортає діяльність групи, що займалася моніторингом іноземного втручання. Рішення пояснюється прагненням зменшити "політизацію" розвідки та перенаправити ресурси на боротьбу з реальними загрозами.

Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу

Очільниця американської розвідки Тулсі Габбард прийняла рішення про згортання діяльності ключової робочої групи, що займалася моніторингом іноземного втручання та операцій впливу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення про ліквідацію підрозділу, який спеціалізувався на виявленні дезінформації та прихованих кампаній іноземних держав, пояснюється прагненням Габбард зменшити "політизацію" розвідки.

На думку директорки, ресурси мають бути перенаправлені на боротьбу з реальними загрозами фізичній безпеці держави, а не на аналіз медіапотоків та соціальних мереж. Вона неодноразово критикувала попередні підходи до оцінки іноземного впливу, називаючи їх інструментами внутрішньополітичної боротьби.

Згортання діяльності групи відбувається на тлі заяв Габбард про необхідність реформування системи щоденних звітів для президента. Новий формат має бути компактнішим та орієнтованим на конкретні факти, що відповідає стилю сприйняття інформації Дональдом Трампом. Критики цього рішення застерігають, що відсутність спеціалізованого моніторингу може зробити США вразливішими до гібридних атак з боку Китаю, Росії та Ірану.

Реакція розвідувальної спільноти та законодавців

Ініціатива Габбард зустріла неоднозначну реакцію в Капітолії. Представники Республіканської партії підтримують скорочення бюрократичного апарату та "очищення" розвідки від ідеологічних нашарувань. Водночас демократи висловлюють занепокоєння, що ліквідація групи залишить країну без захисту від цифрових загроз у передвиборчий період та послабить координацію між різними спецслужбами.

ICE у США посилює заходи проти активістів за перешкоджання імміграційним рейдам11.02.26, 05:49 • 560 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Соціальна мережа
Тулсі Габбард
Демократична партія США
Республіканська партія США
Reuters
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран