Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния

В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 17199 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
10 февраля, 17:38 • 17895 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 21286 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 19206 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 16351 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 19661 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 24717 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16479 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 28659 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты: Зеленский анонсировал ряд встреч в рамках международных мероприятий по безопасности10 февраля, 18:47 • 3032 просмотра
OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT10 февраля, 18:50 • 3382 просмотра
"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей10 февраля, 19:04 • 3732 просмотра
ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил10 февраля, 19:47 • 4114 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов00:12 • 2994 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 22136 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 28660 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 25782 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 41770 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 49483 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Богодухов
Иран
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 21700 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 23616 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 23276 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 49041 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50816 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Spotify
Сериал

Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Глава американской разведки Тулси Габбард сворачивает деятельность группы, занимавшейся мониторингом иностранного вмешательства. Решение объясняется стремлением уменьшить "политизацию" разведки и перенаправить ресурсы на борьбу с реальными угрозами.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния

Глава американской разведки Тулси Габбард приняла решение о сворачивании деятельности ключевой рабочей группы, занимавшейся мониторингом иностранного вмешательства и операций влияния. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение о ликвидации подразделения, специализировавшегося на выявлении дезинформации и скрытых кампаний иностранных государств, объясняется стремлением Габбард уменьшить «политизацию» разведки.

По мнению директора, ресурсы должны быть перенаправлены на борьбу с реальными угрозами физической безопасности государства, а не на анализ медиапотоков и социальных сетей. Она неоднократно критиковала предыдущие подходы к оценке иностранного влияния, называя их инструментами внутриполитической борьбы.

Сворачивание деятельности группы происходит на фоне заявлений Габбард о необходимости реформирования системы ежедневных отчетов для президента. Новый формат должен быть более компактным и ориентированным на конкретные факты, что соответствует стилю восприятия информации Дональдом Трампом. Критики этого решения предостерегают, что отсутствие специализированного мониторинга может сделать США более уязвимыми к гибридным атакам со стороны Китая, России и Ирана.

Реакция разведывательного сообщества и законодателей

Инициатива Габбард встретила неоднозначную реакцию в Капитолии. Представители Республиканской партии поддерживают сокращение бюрократического аппарата и «очищение» разведки от идеологических наслоений. В то же время демократы выражают обеспокоенность, что ликвидация группы оставит страну без защиты от цифровых угроз в предвыборный период и ослабит координацию между различными спецслужбами.

российская пропаганда
Выборы в США
Социальная сеть
Тулси Габбард
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Reuters
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Иран