Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния

Глава американской разведки Тулси Габбард приняла решение о сворачивании деятельности ключевой рабочей группы, занимавшейся мониторингом иностранного вмешательства и операций влияния. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение о ликвидации подразделения, специализировавшегося на выявлении дезинформации и скрытых кампаний иностранных государств, объясняется стремлением Габбард уменьшить «политизацию» разведки.

По мнению директора, ресурсы должны быть перенаправлены на борьбу с реальными угрозами физической безопасности государства, а не на анализ медиапотоков и социальных сетей. Она неоднократно критиковала предыдущие подходы к оценке иностранного влияния, называя их инструментами внутриполитической борьбы.

Сворачивание деятельности группы происходит на фоне заявлений Габбард о необходимости реформирования системы ежедневных отчетов для президента. Новый формат должен быть более компактным и ориентированным на конкретные факты, что соответствует стилю восприятия информации Дональдом Трампом. Критики этого решения предостерегают, что отсутствие специализированного мониторинга может сделать США более уязвимыми к гибридным атакам со стороны Китая, России и Ирана.

Реакция разведывательного сообщества и законодателей

Инициатива Габбард встретила неоднозначную реакцию в Капитолии. Представители Республиканской партии поддерживают сокращение бюрократического аппарата и «очищение» разведки от идеологических наслоений. В то же время демократы выражают обеспокоенность, что ликвидация группы оставит страну без защиты от цифровых угроз в предвыборный период и ослабит координацию между различными спецслужбами.

