ICE в США усиливает меры против активистов за препятствование иммиграционным рейдам
Киев • УНН
Федеральная служба ICE начала применять жесткую тактику задержаний активистов, преследующих агентов во время выполнения операций. Количество уголовных дел по статьям о вмешательстве в работу правоохранителей резко возросло, что свидетельствует об изменении стратегии администрации в отношении общественного надзора за рейдами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В пригороде Миннеаполиса агенты ICE заблокировали автомобиль Бекки Рингстром, которая пыталась следить за их передвижением. Вооруженные оперативники в масках окружили внедорожник женщины и под угрозой разбития стекла задержали ее. Рингстром предъявили обвинения по статье о препятствовании федеральным офицерам, а ее данные внесли в специальную правительственную базу.
Такие действия стали частью масштабной кампании по нейтрализации тысяч местных активистов по всей стране. Законодательство позволяет квалифицировать сопротивление офицеру как тяжкое преступление с наказанием до 20 лет лишения свободы, особенно если действия расцениваются как запугивание или угроза безопасности персонала ICE.
Рост числа уголовных производств
Анализ судебных протоколов свидетельствует, что с начала масштабных репрессий прошлым летом администрация Трампа привлекла к ответственности 655 человек. Этот показатель более чем вдвое превышает количество преследований за аналогичный период 2024-2025 годов. Власти активно используют федеральный кодекс для подавления попыток блокирования иммиграционных арестов в городах.
Правозащитники отмечают, что усиление юридического давления направлено на запугивание общественных организаций, патрулирующих районы проживания мигрантов. Несмотря на критику, ICE продолжает настаивать на законности таких задержаний, утверждая, что любое вмешательство в выполнение служебных обязанностей создает опасность для жизни агентов.
