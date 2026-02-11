$43.030.02
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 14921 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
10 февраля, 17:38 • 16678 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 20086 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 18413 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 16003 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 19238 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 24242 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16317 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27923 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
ICE в США усиливает меры против активистов за препятствование иммиграционным рейдам

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Федеральная служба ICE усиливает меры против активистов, преследующих агентов во время операций. Количество уголовных дел за вмешательство в работу правоохранителей резко возросло.

ICE в США усиливает меры против активистов за препятствование иммиграционным рейдам

Федеральная служба ICE начала применять жесткую тактику задержаний активистов, преследующих агентов во время выполнения операций. Количество уголовных дел по статьям о вмешательстве в работу правоохранителей резко возросло, что свидетельствует об изменении стратегии администрации в отношении общественного надзора за рейдами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В пригороде Миннеаполиса агенты ICE заблокировали автомобиль Бекки Рингстром, которая пыталась следить за их передвижением. Вооруженные оперативники в масках окружили внедорожник женщины и под угрозой разбития стекла задержали ее. Рингстром предъявили обвинения по статье о препятствовании федеральным офицерам, а ее данные внесли в специальную правительственную базу.

Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26.01.26, 13:38 • 69905 просмотров

Такие действия стали частью масштабной кампании по нейтрализации тысяч местных активистов по всей стране. Законодательство позволяет квалифицировать сопротивление офицеру как тяжкое преступление с наказанием до 20 лет лишения свободы, особенно если действия расцениваются как запугивание или угроза безопасности персонала ICE.

Рост числа уголовных производств

Анализ судебных протоколов свидетельствует, что с начала масштабных репрессий прошлым летом администрация Трампа привлекла к ответственности 655 человек. Этот показатель более чем вдвое превышает количество преследований за аналогичный период 2024-2025 годов. Власти активно используют федеральный кодекс для подавления попыток блокирования иммиграционных арестов в городах.

"Это ополчение, которое убивает": присутствие агентов ICE на Олимпийских играх вызвало дипломатический скандал в Италии27.01.26, 22:47 • 7336 просмотров

Правозащитники отмечают, что усиление юридического давления направлено на запугивание общественных организаций, патрулирующих районы проживания мигрантов. Несмотря на критику, ICE продолжает настаивать на законности таких задержаний, утверждая, что любое вмешательство в выполнение служебных обязанностей создает опасность для жизни агентов.

Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: это второй случай за месяц - Reuters24.01.26, 21:58 • 10861 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты