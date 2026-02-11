ICE у США посилює заходи проти активістів за перешкоджання імміграційним рейдам

Федеральна служба ICE почала застосовувати жорстку тактику затримань активістів, які переслідують агентів під час виконання операцій. Кількість кримінальних справ за статтями про втручання в роботу правоохоронців різко зросла, що свідчить про зміну стратегії адміністрації щодо громадського нагляду за рейдами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У передмісті Міннеаполіса агенти ICE заблокували автомобіль Беккі Рінгстром, яка намагалася стежити за їхнім пересуванням. Озброєні оперативники в масках оточили позашляховик жінки та під загрозою розбиття скла затримали її. Рінгстром висунули звинувачення за статтею про перешкоджання федеральним офіцерам, а її дані внесли до спеціальної урядової бази.

Такі дії стали частиною масштабної кампанії з нейтралізації тисяч місцевих активістів по всій країні. Законодавство дозволяє кваліфікувати опір офіцеру як тяжкий злочин із покаранням до 20 років ув'язнення, особливо якщо дії розцінюються як залякування або загроза безпеці персоналу ICE.

Зростання кількості кримінальних проваджень

Аналіз судових протоколів свідчить, що з початку масштабних репресій минулого літа адміністрація Трампа притягнула до відповідальності 655 осіб. Цей показник більш ніж удвічі перевищує кількість переслідувань за аналогічний період 2024-2025 років. Влада активно використовує федеральний кодекс для придушення спроб блокування імміграційних арештів у містах.

Правозахисники зазначають, що посилення юридичного тиску спрямоване на залякування громадських організацій, які патрулюють райони проживання мігрантів. Незважаючи на критику, ICE продовжує наполягати на законності таких затримань, стверджуючи, що будь-яке втручання у виконання службових обов'язків створює небезпеку для життя агентів.

