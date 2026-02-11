ICE у США посилює заходи проти активістів за перешкоджання імміграційним рейдам

$43.030.02
22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
10 лютого, 13:55
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 12:23
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки
10 лютого, 12:05
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені
9 лютого, 14:55
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів
9 лютого, 12:30
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
9 лютого, 17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Супербоулу
9 лютого, 15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи
9 лютого, 15:11
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"
9 лютого, 06:52
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59
ICE у США посилює заходи проти активістів за перешкоджання імміграційним рейдам

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Федеральна служба ICE посилює заходи проти активістів, які переслідують агентів під час операцій. Кількість кримінальних справ за втручання в роботу правоохоронців різко зросла.

ICE у США посилює заходи проти активістів за перешкоджання імміграційним рейдам

Федеральна служба ICE почала застосовувати жорстку тактику затримань активістів, які переслідують агентів під час виконання операцій. Кількість кримінальних справ за статтями про втручання в роботу правоохоронців різко зросла, що свідчить про зміну стратегії адміністрації щодо громадського нагляду за рейдами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У передмісті Міннеаполіса агенти ICE заблокували автомобіль Беккі Рінгстром, яка намагалася стежити за їхнім пересуванням. Озброєні оперативники в масках оточили позашляховик жінки та під загрозою розбиття скла затримали її. Рінгстром висунули звинувачення за статтею про перешкоджання федеральним офіцерам, а її дані внесли до спеціальної урядової бази.

Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26.01.26, 13:38 • 69905 переглядiв

Такі дії стали частиною масштабної кампанії з нейтралізації тисяч місцевих активістів по всій країні. Законодавство дозволяє кваліфікувати опір офіцеру як тяжкий злочин із покаранням до 20 років ув'язнення, особливо якщо дії розцінюються як залякування або загроза безпеці персоналу ICE.

Зростання кількості кримінальних проваджень

Аналіз судових протоколів свідчить, що з початку масштабних репресій минулого літа адміністрація Трампа притягнула до відповідальності 655 осіб. Цей показник більш ніж удвічі перевищує кількість переслідувань за аналогічний період 2024-2025 років. Влада активно використовує федеральний кодекс для придушення спроб блокування імміграційних арештів у містах.

"Це ополчення, яке вбиває": присутність агентів ICE на Олімпійських іграх викликала дипломатичний скандал в Італії27.01.26, 22:47 • 7336 переглядiв

Правозахисники зазначають, що посилення юридичного тиску спрямоване на залякування громадських організацій, які патрулюють райони проживання мігрантів. Незважаючи на критику, ICE продовжує наполягати на законності таких затримань, стверджуючи, що будь-яке втручання у виконання службових обов'язків створює небезпеку для життя агентів.

Федеральні агенти США застрелили чоловіка в Міннеаполісі: це другий випадок за місяць - Reuters24.01.26, 21:58 • 10861 перегляд

Степан Гафтко

