Дві сотні боїв за добу: найважчі боєзіткнення поблизу Покровська – зведення Генштабу
Київ • УНН
10 грудня 2025 року на фронті відбулося 200 бойових зіткнень, російські окупаційні війська здійснили 23 авіаційні удари та використали понад 1700 дронів-камікадзе. Найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку, де ворог атакував 36 разів.
Деталі
Найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку, де ворог атакував 36 разів. Тут українські захисники завдали противнику значних втрат: за попередніми даними, знешкоджено 186 окупантів, з яких 124 – безповоротно, а також знищено військову техніку.
Інтенсивні бої також тривали на Костянтинівському та Лиманському напрямках, де Сили оборони відбили 23 та 23 штурмові дії відповідно. На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 20 атак. На Гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень, на Оріхівському – ворог дев’ять разів марно намагався прорвати оборону.
На Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках ворог здійснив по 9-10 атак. На Слов’янському та Північно–Слобожанському/Курському напрямках активність була дещо меншою. На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.
