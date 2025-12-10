$42.180.11
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 10550 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 13183 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 13025 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 15128 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 19325 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 18513 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18826 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 25902 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17341 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 29796 перегляди
Дві сотні боїв за добу: найважчі боєзіткнення поблизу Покровська – зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 154 перегляди

10 грудня 2025 року на фронті відбулося 200 бойових зіткнень, російські окупаційні війська здійснили 23 авіаційні удари та використали понад 1700 дронів-камікадзе. Найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку, де ворог атакував 36 разів.

Дві сотні боїв за добу: найважчі боєзіткнення поблизу Покровська – зведення Генштабу

Від початку доби 10 грудня 2025 року на фронті відбулося 200 бойових зіткнень, при цьому російські окупаційні війська здійснили 23 авіаційні удари та використали понад 1700 дронів-камікадзе, що свідчить про високу інтенсивність бойових дій. Про це йдеться у вечірньому оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 22:00, пише УНН.

Деталі

Найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку, де ворог атакував 36 разів. Тут українські захисники завдали противнику значних втрат: за попередніми даними, знешкоджено 186 окупантів, з яких 124 – безповоротно, а також знищено військову техніку.

СБС знищили два російські ЗРК "Тор-М1" та один "БУК-М3": показали відео10.12.25, 12:07 • 3716 переглядiв

Інтенсивні бої також тривали на Костянтинівському та Лиманському напрямках, де Сили оборони відбили 23 та 23 штурмові дії відповідно. На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 20 атак. На Гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень, на Оріхівському – ворог дев’ять разів марно намагався прорвати оборону.

На Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках ворог здійснив по 9-10 атак. На Слов’янському та Північно–Слобожанському/Курському напрямках активність була дещо меншою. На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу10.12.25, 08:31 • 2864 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"
Україна