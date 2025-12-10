Двести боев за сутки: самые тяжелые боестолкновения вблизи Покровска – сводка Генштаба

С начала суток 10 декабря 2025 года на фронте произошло 200 боевых столкновений, при этом российские оккупационные войска совершили 23 авиационных удара и использовали более 1700 дронов-камикадзе, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 22:00, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении, где враг атаковал 36 раз. Здесь украинские защитники нанесли противнику значительные потери: по предварительным данным, обезврежено 186 оккупантов, из которых 124 – безвозвратно, а также уничтожена военная техника.

Интенсивные бои также продолжались на Константиновском и Лиманском направлениях, где Силы обороны отбили 23 и 23 штурмовые действия соответственно. На Александровском направлении украинские защитники отбили 20 атак. На Гуляйпольском направлении произошло 14 боестолкновений, на Ореховском – враг девять раз тщетно пытался прорвать оборону.

На Купянском и Южно-Слобожанском направлениях враг совершил по 9-10 атак. На Славянском и Северо-Слобожанском/Курском направлениях активность была несколько меньше. На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.

