Двести боев за сутки: самые тяжелые боестолкновения вблизи Покровска – сводка Генштаба

$42.180.11
49.090.07
ukenru
18:59 • 3900 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 10569 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 13201 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 13041 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 15144 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 19334 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 18520 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 18828 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17342 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14819 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
92%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 18888 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 13574 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 18723 просмотра
Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника15:26 • 12381 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 11175 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 7936 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 11288 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 18853 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 29804 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 42249 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Коломойский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 10048 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 13687 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 11084 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 19002 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 29621 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
WhatsApp
Дипломатка

Двести боев за сутки: самые тяжелые боестолкновения вблизи Покровска – сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 160 просмотра

10 декабря 2025 года на фронте произошло 200 боевых столкновений, российские оккупационные войска совершили 23 авиационных удара и использовали более 1700 дронов-камикадзе. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении, где враг атаковал 36 раз.

Двести боев за сутки: самые тяжелые боестолкновения вблизи Покровска – сводка Генштаба

С начала суток 10 декабря 2025 года на фронте произошло 200 боевых столкновений, при этом российские оккупационные войска совершили 23 авиационных удара и использовали более 1700 дронов-камикадзе, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 22:00, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении, где враг атаковал 36 раз. Здесь украинские защитники нанесли противнику значительные потери: по предварительным данным, обезврежено 186 оккупантов, из которых 124 – безвозвратно, а также уничтожена военная техника.

СБС уничтожили два российских ЗРК "Тор-М1" и один "БУК-М3": показали видео10.12.25, 12:07 • 3716 просмотров

Интенсивные бои также продолжались на Константиновском и Лиманском направлениях, где Силы обороны отбили 23 и 23 штурмовые действия соответственно. На Александровском направлении украинские защитники отбили 20 атак. На Гуляйпольском направлении произошло 14 боестолкновений, на Ореховском – враг девять раз тщетно пытался прорвать оборону.

На Купянском и Южно-Слобожанском направлениях враг совершил по 9-10 атак. На Славянском и Северо-Слобожанском/Курском направлениях активность была несколько меньше. На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.

Число боев на фронте за сутки выросло на четверть: карта от Генштаба10.12.25, 08:31 • 2864 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Покровск
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор
Украина