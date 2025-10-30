$42.080.01
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 3766 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 4564 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 13229 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 23408 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 42721 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 43703 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42303 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88352 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43790 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
Два об'єкти енергетики на Львівщині пошкоджено через атаку рф

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Внаслідок повітряно-ракетного удару 30 жовтня на Львівщині пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури.

Два об'єкти енергетики на Львівщині пошкоджено через атаку рф

У Львівській області внаслідок масованої атаки рф пошкоджено два об'єкти енергетики, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в ніч на 30 жовтня, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури

- написав Козицький.

З його слів, "через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і в нашій, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії". "Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", - наголосив він.

Доповнення

Також Вінницька та Івано-Франківська область сьогодні зазнали масованого удару рф, там ворог атакував критичну інфраструктуру. На Вінниччині відомо про 5 постраждалих, у тому числі дитину, у Ладижині - перебої зі світло, водою та теплом.

Зачепило і Рівненщину. За даними голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, "внаслідок ворожої атаки маємо незначне пошкодження цивільної інфраструктури, люди не постраждали".

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Львівська область
Україна