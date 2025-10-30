Два об'єкти енергетики на Львівщині пошкоджено через атаку рф
Київ • УНН
Внаслідок повітряно-ракетного удару 30 жовтня на Львівщині пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури.
У Львівській області внаслідок масованої атаки рф пошкоджено два об'єкти енергетики, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в ніч на 30 жовтня, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури
З його слів, "через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і в нашій, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії". "Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", - наголосив він.
Доповнення
Також Вінницька та Івано-Франківська область сьогодні зазнали масованого удару рф, там ворог атакував критичну інфраструктуру. На Вінниччині відомо про 5 постраждалих, у тому числі дитину, у Ладижині - перебої зі світло, водою та теплом.
Зачепило і Рівненщину. За даними голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, "внаслідок ворожої атаки маємо незначне пошкодження цивільної інфраструктури, люди не постраждали".