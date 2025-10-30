Два объекта энергетики во Львовской области повреждены из-за атаки рф

Во Львовской области в результате массированной атаки рф повреждены два объекта энергетики, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

В результате комбинированного воздушно-ракетного удара, который произошел в ночь на 30 октября, на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры - написал Козицкий.

По его словам, "из-за последствий атаки по Украине во всех областях, в том числе и в нашей, к сожалению, пришлось ввести графики почасовых отключений электроэнергии". "Если у вас сейчас есть электричество, пожалуйста, используйте его экономно", - подчеркнул он.

Дополнение

Также Винницкая и Ивано-Франковская области сегодня подверглись массированному удару рф, там враг атаковал критическую инфраструктуру. В Винницкой области известно о 5 пострадавших, в том числе ребенке, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом.

Затронуло и Ровенскую область. По данным главы Ровенской ОВА Александра Коваля, "в результате вражеской атаки имеем незначительное повреждение гражданской инфраструктуры, люди не пострадали".