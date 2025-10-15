Дуже радий майбутній зустрічі Зеленського і Трампа - Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що дуже радий зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Білого Дому Дональда Трампа. Про це Рютте заявив під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста щодо передачі Україні ракет "Томагавк", повідомляє УНН.
Деталі
Я особисто постійно контактую з президентом Зеленським і президентом Трампом. Тож я вважаю дуже добре, що вони проведуть цю зустріч у п'ятницю, бо зрештою, чого нам потрібно досягти - це переконатися, що путін сяде за стіл переговорів
На запитання, чи підтримає він адміністрацію Трампа у постачанні зброї Україні, Рютте відповів: "Я не буду вдаватися в це, це залежить від окремих союзників".
"Звичайно, ми підтримуємо Україну, де тільки можемо., щоб змістовні гарантії безпеки, звичайно, набули чинності лише після довгострокового припинення вогню, скорочення посилення мит", - підкреслив Рютте.
Доповнення
Рютте заявив, що Україна зараз є світовим лідером, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з ними. Союзники могли б вчитися у неї.
"Україна, я думаю, зараз є номером один у світі, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з дронами, тому ми можемо вчитися у них, оскільки вони також підтримали Данію, коли вона зіткнулася з цими дронами два тижні тому", – заявив Марк Рютте.