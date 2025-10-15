Дуже радий майбутній зустрічі Зеленського і Трампа - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про свою радість з приводу майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Він підкреслив, що метою є змусити Путіна сісти за стіл переговорів, а також зазначив, що Україна є світовим лідером у технологіях дронів.