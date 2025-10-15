Очень рад предстоящей встрече Зеленского и Трампа - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что очень рад встрече Президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Рютте заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о передаче Украине ракет "Томагавк", сообщает УНН.

Я лично постоянно контактирую с президентом Зеленским и президентом Трампом. Так что я считаю очень хорошо, что они проведут эту встречу в пятницу, потому что в конце концов, чего нам нужно достичь - это убедиться, что путин сядет за стол переговоров