Очень рад предстоящей встрече Зеленского и Трампа - Рютте
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о своей радости по поводу предстоящей встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что целью является заставить Путина сесть за стол переговоров, а также отметил, что Украина является мировым лидером в технологиях дронов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что очень рад встрече Президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Рютте заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о передаче Украине ракет "Томагавк", сообщает УНН.
Детали
Я лично постоянно контактирую с президентом Зеленским и президентом Трампом. Так что я считаю очень хорошо, что они проведут эту встречу в пятницу, потому что в конце концов, чего нам нужно достичь - это убедиться, что путин сядет за стол переговоров
На вопрос, поддержит ли он администрацию Трампа в поставках оружия Украине, Рютте ответил: "Я не буду вдаваться в это, это зависит от отдельных союзников".
"Конечно, мы поддерживаем Украину, где только можем, чтобы содержательные гарантии безопасности, конечно, вступили в силу только после долгосрочного прекращения огня, сокращения усиления пошлин", - подчеркнул Рютте.
Дополнение
Рютте заявил, что Украина сейчас является мировым лидером, когда речь идет о технологиях дронов и технологиях борьбы с ними. Союзники могли бы учиться у нее.
"Украина, я думаю, сейчас является номером один в мире, когда речь идет о технологиях дронов и технологиях борьбы с дронами, поэтому мы можем учиться у них, поскольку они также поддержали Данию, когда она столкнулась с этими дронами две недели назад", – заявил Марк Рютте.