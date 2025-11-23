ДТП з летальним наслідком у Запоріжжі: водій BMW врізався в електроопору, дві жінки загинули
Київ • УНН
У Запоріжжі 22 листопада водій BMW не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Дві жінки загинули, ще двоє людей травмовані та доставлені до лікарні.
У Запоріжжі внаслідок ДТП загинуло двоє людей ще двоє травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Деталі
ДТП сталась 22 листопада о 22:35 в одному з районів міста. Водій автомобіля "BMW" не впорався з керуванням та врізався в електроопору.
Внаслідок події чотирьох пасажирів затисло понівеченими конструкціями автівки. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували усіх постраждалих.
Двох потерпілих жінок надзвичайники передали працівникам "швидкої меддопомоги", але від отриманих травм несумісних з життям вони померли в автомобілі швидкої. Ще двох постраждалих - чоловіка та жінку парамедики ДСНС доставили у лікарню
У рятувальній операції було задіяно 12 працівників ДСНС і 4 одиниці техніки.
Нагадаємо
20 листопада у Харкові водій Toyota Avensis не впорався з керуванням, врізався в електроопору та відлетів на дитячий майданчик. Внаслідок ДТП 19-річний юнак та двоє неповнолітніх 16 і 17 років отримали тілесні ушкодження.