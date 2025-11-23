Смертельное ДТП в Запорожье: водитель BMW врезался в электроопору, две женщины погибли
Киев • УНН
В Запорожье 22 ноября водитель BMW не справился с управлением и врезался в электроопору. Две женщины погибли, еще два человека травмированы и доставлены в больницу.
В Запорожье в результате ДТП погибли два человека, еще двое травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Детали
ДТП произошло 22 ноября в 22:35 в одном из районов города. Водитель автомобиля "BMW" не справился с управлением и врезался в электроопору.
В результате происшествия четырех пассажиров зажало искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех пострадавших.
Двух пострадавших женщин чрезвычайники передали работникам "скорой медпомощи", но от полученных травм, несовместимых с жизнью, они скончались в автомобиле скорой. Еще двух пострадавших - мужчину и женщину парамедики ГСЧС доставили в больницу
В спасательной операции было задействовано 12 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.
Напомним
20 ноября в Харькове водитель Toyota Avensis не справился с управлением, врезался в электроопору и отлетел на детскую площадку. В результате ДТП 19-летний юноша и двое несовершеннолетних 16 и 17 лет получили телесные повреждения.