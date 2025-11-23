$42.150.00
Смертельное ДТП в Запорожье: водитель BMW врезался в электроопору, две женщины погибли

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

В Запорожье 22 ноября водитель BMW не справился с управлением и врезался в электроопору. Две женщины погибли, еще два человека травмированы и доставлены в больницу.

Смертельное ДТП в Запорожье: водитель BMW врезался в электроопору, две женщины погибли

В Запорожье в результате ДТП погибли два человека, еще двое травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Детали

ДТП произошло 22 ноября в 22:35 в одном из районов города. Водитель автомобиля "BMW" не справился с управлением и врезался в электроопору.

В результате происшествия четырех пассажиров зажало искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех пострадавших.

Двух пострадавших женщин чрезвычайники передали работникам "скорой медпомощи", но от полученных травм, несовместимых с жизнью, они скончались в автомобиле скорой. Еще двух пострадавших - мужчину и женщину парамедики ГСЧС доставили в больницу

 - говорится в сообщении.

В спасательной операции было задействовано 12 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.

Напомним

20 ноября в Харькове водитель Toyota Avensis не справился с управлением, врезался в электроопору и отлетел на детскую площадку. В результате ДТП 19-летний юноша и двое несовершеннолетних 16 и 17 лет получили телесные повреждения.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧППроисшествияАвто
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье
Харьков