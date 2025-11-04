Дрони уразили електропідстанцію у Волгоградській області рф: виникла пожежа
Київ • УНН
російські чиновники повідомили про нібито "масовану атаку" дронів на Волгоградську область та пожежу на електропідстанції "Фроловська". Губернатор Андрій Бочаров заявив про загоряння на майданчику підстанції "в результаті падіння уламків БпЛА".
У ніч проти 4 листопада російські чиновники повідомили про нібито "масовану атаку" дронів на Волгоградську область та пожежу на електропідстанції "Фроловська". Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, адміністрацію Волгоградської області.
В ніч з 3 на 4 листопада підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області
За фого словами, на майданчику електричної підстанції "Фроловська" зафіксували загоряння нібито "в результаті падіння уламків БпЛА".
Нагадаємо
У ніч на 9 жовтнядрони атакували Волгоградську область, спричинивши пожежу на "ЛУКОЙЛ-Коробківському газопереробному заводі". Губернатор Андрій Бочаров підтвердив масовану атаку безпілотників близько 01:00 за київським часом.
Також Сили оборони України в ніч на 9 жовтня уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ.
