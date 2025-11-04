ukenru
3 листопада, 17:51 • 12678 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 34323 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 25927 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 27831 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 25336 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 34099 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17186 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15265 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29297 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33827 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Дрони уразили електропідстанцію у Волгоградській області рф: виникла пожежа

Київ • УНН

 • 140 перегляди

російські чиновники повідомили про нібито "масовану атаку" дронів на Волгоградську область та пожежу на електропідстанції "Фроловська". Губернатор Андрій Бочаров заявив про загоряння на майданчику підстанції "в результаті падіння уламків БпЛА".

Дрони уразили електропідстанцію у Волгоградській області рф: виникла пожежа

У ніч проти 4 листопада російські чиновники повідомили про нібито "масовану атаку" дронів на Волгоградську область та пожежу на електропідстанції "Фроловська". Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, адміністрацію Волгоградської області.

В ніч з 3 на 4 листопада підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області

-повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За фого словами, на майданчику електричної підстанції "Фроловська" зафіксували загоряння нібито "в результаті падіння уламків БпЛА".

Нагадаємо

У ніч на 9 жовтнядрони атакували Волгоградську область, спричинивши пожежу на "ЛУКОЙЛ-Коробківському газопереробному заводі". Губернатор Андрій Бочаров підтвердив масовану атаку безпілотників близько 01:00 за київським часом.

Також Сили оборони України в ніч на 9 жовтня уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ. 

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові03.11.25, 03:23 • 28559 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини СвітуПодії
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія