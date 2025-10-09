Генштаб підтвердив ураження Коробковського ГПЗ та ЛВДС "Єфімовка" у волгоградській області рф
Київ • УНН
Сили оборони України в ніч на 9 жовтня уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ. На території обох об'єктів зафіксовано вибухи та пожежу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Коробковського ГПЗ та лінійно-виробничої диспетчерської станції "Єфімовка" у волгоградській області рф, пише УНН.
У ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області рф
Як вказано, Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., рф) - один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.
ЛВДС "Єфімовка" (Єфімовка, Волгоградська обл., рф), як повідомляється, - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.
На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється
"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
