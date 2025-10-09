Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и ЛВДС "Ефимовка" в Волгоградской области РФ
Киев • УНН
Силы обороны Украины в ночь на 9 октября поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ. На территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и линейно-производственной диспетчерской станции "Ефимовка" в волгоградской области рф, пишет УНН.
В ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области рф
Как указано, Коробковский газоперерабатывающий завод (Котово, Волгоградская обл., рф) - один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге россии с проектной мощностью 450 млн м³ природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.
ЛПДС "Ефимовка" (Ефимовка, Волгоградская обл., рф), как сообщается, - станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.
На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется
"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
