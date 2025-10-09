Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и ЛВДС "Ефимовка" в Волгоградской области РФ

$41.400.09
Эксклюзив
09:10 • 2880 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4844 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8116 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15376 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12474 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13733 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16037 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26152 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48263 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34741 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Популярные новости
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 13128 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 15467 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 26977 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 10464 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 7108 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 56083 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 61624 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 40873 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнирук
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесская область
Государственная граница Украины
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 23924 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 41407 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 55508 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 57203 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 108240 просмотра
Financial Times
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и ЛВДС "Ефимовка" в Волгоградской области РФ

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 9 октября поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ. На территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар.

Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и ЛВДС "Ефимовка" в Волгоградской области РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и линейно-производственной диспетчерской станции "Ефимовка" в волгоградской области рф, пишет УНН.

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области рф

- сообщили в Генштабе.

Как указано, Коробковский газоперерабатывающий завод (Котово, Волгоградская обл., рф) - один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге россии с проектной мощностью 450 млн м³ природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС "Ефимовка" (Ефимовка, Волгоградская обл., рф), как сообщается, - станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.

На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется

- отметили в Генштабе.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В россии горят газо- и нефтеперерабатывающие заводы, среди них объект, принадлежащий "Лукойлу"09.10.25, 09:35 • 1976 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина