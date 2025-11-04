Дроны поразили электроподстанцию в Волгоградской области РФ: возник пожар
Киев • УНН
Российские чиновники сообщили о якобы "массированной атаке" дронов на Волгоградскую область и пожаре на электроподстанции "Фроловская". Губернатор Андрей Бочаров заявил о возгорании на площадке подстанции "в результате падения обломков БПЛА".
В ночь на 4 ноября российские чиновники сообщили о якобы "массированной атаке" дронов на Волгоградскую область и пожаре на электроподстанции "Фроловская". Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, администрацию Волгоградской области.
В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области
По его словам, на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировали возгорание якобы "в результате падения обломков БПЛА".
Напомним
В ночь на 9 октября дроны атаковали Волгоградскую область, вызвав пожар на "ЛУКОЙЛ-Коробковском газоперерабатывающем заводе". Губернатор Андрей Бочаров подтвердил массированную атаку беспилотников около 01:00 по киевскому времени.
Также Силы обороны Украины в ночь на 9 октября поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.
