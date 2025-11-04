Дроны поразили электроподстанцию в Волгоградской области РФ: возник пожар

В ночь на 4 ноября российские чиновники сообщили о якобы "массированной атаке" дронов на Волгоградскую область и пожаре на электроподстанции "Фроловская". Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, администрацию Волгоградской области.

В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировали возгорание якобы "в результате падения обломков БПЛА".

Напомним

В ночь на 9 октября дроны атаковали Волгоградскую область, вызвав пожар на "ЛУКОЙЛ-Коробковском газоперерабатывающем заводе". Губернатор Андрей Бочаров подтвердил массированную атаку беспилотников около 01:00 по киевскому времени.

Также Силы обороны Украины в ночь на 9 октября поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

