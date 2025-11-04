Дроны поразили электроподстанцию в Волгоградской области РФ: возник пожар

ukenru
3 ноября, 17:51 • 12492 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 33543 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 25449 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 27353 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 24958 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 33859 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17161 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15256 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29276 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33816 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Популярные новости
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину3 ноября, 14:58 • 11839 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 16611 просмотра
Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов3 ноября, 17:31 • 6334 просмотра
Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке3 ноября, 18:15 • 4104 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей18:37 • 7058 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 33537 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 33858 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 31772 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 46171 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 53077 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 16616 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 21759 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 31748 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 32643 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 53797 просмотра
Дроны поразили электроподстанцию в Волгоградской области РФ: возник пожар

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Российские чиновники сообщили о якобы "массированной атаке" дронов на Волгоградскую область и пожаре на электроподстанции "Фроловская". Губернатор Андрей Бочаров заявил о возгорании на площадке подстанции "в результате падения обломков БПЛА".

Дроны поразили электроподстанцию в Волгоградской области РФ: возник пожар

В ночь на 4 ноября российские чиновники сообщили о якобы "массированной атаке" дронов на Волгоградскую область и пожаре на электроподстанции "Фроловская". Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, администрацию Волгоградской области.

В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области

- сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировали возгорание якобы "в результате падения обломков БПЛА".

Напомним

В ночь на 9 октября дроны атаковали Волгоградскую область, вызвав пожар на "ЛУКОЙЛ-Коробковском газоперерабатывающем заводе". Губернатор Андрей Бочаров подтвердил массированную атаку беспилотников около 01:00 по киевскому времени.

Также Силы обороны Украины в ночь на 9 октября поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове03.11.25, 03:23 • 28558 просмотров

Вита Зеленецкая

