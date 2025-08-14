Довічне ув’язнення за вбивство мирних: у Харкові засудили російського військового

$41.510.09
09:32
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзиви
Масові протести у Сербії: відомо про десятки поранених
14 серпня, 01:04
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic
14 серпня, 01:32
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW
14 серпня, 04:22
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером
08:48
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов
08:55
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:18
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 17:43
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Велика Британія
Північна Корея
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
13 серпня, 05:47
The Times
Друга світова війна
Дія (сервіс)
WhatsApp
Signal

Довічне ув’язнення за вбивство мирних: у Харкові засудили російського військового

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Харківський суд засудив російського солдата до довічного ув'язнення за розстріл двох мирних мешканців. Військовий визнав свою провину у порушенні законів війни та умисному вбивстві.

Довічне ув’язнення за вбивство мирних: у Харкові засудили російського військового

Харківський суд засудив до довічного позбавлення волі 21-річного російського солдата, який у жовтні 2024 року розстріляв двох мирних мешканців на Харківщині. Прокуратура довела його вину у порушенні законів війни та умисному вбивстві, а сам обвинувачений визнав свою провину. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Військовий окупант, відомий під позивним "Дух", служив у 23-й мотострілковій бригаді 6-ї армії зс рф і під час бойових дій у селі Петропавлівка на Харківщині разом із іншими окупантами незаконно затримав трьох цивільних. Двоє чоловіків, утримуваних зі зв’язаними руками, були розстріляні за наказом командира "Грифа".

Один з потерпілих зумів втекти.Злочинця затримали українські війська, а справу розслідували СБУ та Харківська обласна прокуратура. Суд визнав доведеною його участь у воєнних злочинах і призначив найсуворіше покарання — довічне ув’язнення.

Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд продовжив тримання під вартою співробітнику УДО
14.08.25, 13:09

Степан Гафтко

ВійнаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Харків