Довічне ув’язнення за вбивство мирних: у Харкові засудили російського військового

Харківський суд засудив до довічного позбавлення волі 21-річного російського солдата, який у жовтні 2024 року розстріляв двох мирних мешканців на Харківщині. Прокуратура довела його вину у порушенні законів війни та умисному вбивстві, а сам обвинувачений визнав свою провину. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Військовий окупант, відомий під позивним "Дух", служив у 23-й мотострілковій бригаді 6-ї армії зс рф і під час бойових дій у селі Петропавлівка на Харківщині разом із іншими окупантами незаконно затримав трьох цивільних. Двоє чоловіків, утримуваних зі зв’язаними руками, були розстріляні за наказом командира "Грифа".

Один з потерпілих зумів втекти.Злочинця затримали українські війська, а справу розслідували СБУ та Харківська обласна прокуратура. Суд визнав доведеною його участь у воєнних злочинах і призначив найсуворіше покарання — довічне ув’язнення.

