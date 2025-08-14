$41.510.09
09:32 • 10891 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 35483 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 24886 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 24237 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 24696 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 29629 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 40046 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42028 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40773 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42852 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Пожизненное заключение за убийство мирных: в Харькове осудили российского военного

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Харьковский суд приговорил российского солдата к пожизненному заключению за расстрел двух мирных жителей. Военный признал свою вину в нарушении законов войны и умышленном убийстве.

Пожизненное заключение за убийство мирных: в Харькове осудили российского военного

Харьковский суд приговорил к пожизненному лишению свободы 21-летнего российского солдата, который в октябре 2024 года расстрелял двух мирных жителей на Харьковщине. Прокуратура доказала его вину в нарушении законов войны и умышленном убийстве, а сам обвиняемый признал свою вину. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Военный оккупант, известный под позывным "Дух", служил в 23-й мотострелковой бригаде 6-й армии ВС РФ и во время боевых действий в селе Петропавловка на Харьковщине вместе с другими оккупантами незаконно задержал трех гражданских. Двое мужчин, удерживаемых со связанными руками, были расстреляны по приказу командира "Грифа".

Один из потерпевших сумел сбежать. Преступника задержали украинские войска, а дело расследовали СБУ и Харьковская областная прокуратура. Суд признал доказанным его участие в военных преступлениях и назначил самое суровое наказание — пожизненное заключение.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил содержание под стражей сотруднику УГО14.08.25, 13:09 • 1610 просмотров

Степан Гафтко

ВойнаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Харьков