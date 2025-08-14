Пожизненное заключение за убийство мирных: в Харькове осудили российского военного

Харьковский суд приговорил к пожизненному лишению свободы 21-летнего российского солдата, который в октябре 2024 года расстрелял двух мирных жителей на Харьковщине. Прокуратура доказала его вину в нарушении законов войны и умышленном убийстве, а сам обвиняемый признал свою вину. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Военный оккупант, известный под позывным "Дух", служил в 23-й мотострелковой бригаде 6-й армии ВС РФ и во время боевых действий в селе Петропавловка на Харьковщине вместе с другими оккупантами незаконно задержал трех гражданских. Двое мужчин, удерживаемых со связанными руками, были расстреляны по приказу командира "Грифа".

Один из потерпевших сумел сбежать. Преступника задержали украинские войска, а дело расследовали СБУ и Харьковская областная прокуратура. Суд признал доказанным его участие в военных преступлениях и назначил самое суровое наказание — пожизненное заключение.

