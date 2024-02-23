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Допомагали агресору на ТОТ з Києва: затримано підприємців, які контролювали інтернет-трафік в окупованому Донецьку

Київ • УНН

 • 20266 перегляди

Київських підприємців, які допомагали Росії контролювати інтернет-трафік в окупованому Донецьку, затримали за пособництво агресору.

Допомагали агресору на ТОТ з Києва: затримано підприємців, які контролювали інтернет-трафік в окупованому Донецьку

В столиці затримано ділків, які допомогли фсб контролювати інтернет-трафік та проводити ідентифікацію користувачів в тимчасово окупованому Донецьку. Про це передає Telegram-канал Служби безпеки України, повідомляє УНН.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві керівників підконтрольного фсб рф інтернет-провайдера із Донецька

– ідеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що підприємці контролювали інтернет-провайдер та допомогли фсб взяти під контроль значну частину інтернет-трафіку в тимчасово окупованому Донецьку, забезпечуючи зв’язком штаби російських військ, окупаційну адміністрацію рф і так званий "силовий блок" терористичної організації "днр".

Вказується, що на серверах провайдера встановлено спеціалізоване обладнання російської спецслужби, який окупанти задіяли для контролю за трафіками інтернет-з’єднань та ідентифікації користувачів. Колаборанти дистанційно управляли інтернет-провайдером, перебуваючи у Києві, - стверджує слідство. Також СБУ повідомляє, що засновником компанії є колишній співробітник радянського кдб. Ще до початку повномасштабного вторгнення рф він разом зі своїм підлеглим переїхав з Донеччини до Києва. Менеджмент компаній фігурантів  на тимчасово окупованій частині східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету рф "податки і збори".

Під час обшуків у помешканнях фігурантів у Києві виявлено:

▪️  ⁠комп’ютери, мобільні телефони, флеш-носії пам’яті, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

▪️  ⁠готівку в різних валютах на суму 120 тис. американських доларів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, - їм загрожує до 15 років тюрми

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Ігор Тележніков

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