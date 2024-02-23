Помогали агрессору на ВОТ из Киева: задержаны предприниматели, которые контролировали интернет-трафик в оккупированном Донецке

В столице задержаны дельцы, которые помогли фсб контролировать интернет-трафик и проводить идентификацию пользователей во временно оккупированном Донецке. Об этом передает Telegram-канал Службы безопасности Украины, сообщает УНН.

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве руководителей подконтрольного фсб рф интернет-провайдера из Донецка - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что предприниматели контролировали интернет-провайдер и помогли фсб взять под контроль значительную часть интернет-трафика во временно оккупированном Донецке, обеспечивая связью штабы российских войск, оккупационную администрацию рф и так называемый "силовой блок" террористической организации "днр".

Указывается, что на серверах провайдера установлено специализированное оборудование российской спецслужбы, которое оккупанты задействовали для контроля за трафиками интернет-соединений и идентификации пользователей. Коллаборационисты дистанционно управляли интернет-провайдером, находясь в Киеве, - утверждает следствие. Также СБУ сообщает, что основателем компании является бывший сотрудник советского КГБ. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он вместе со своим подчиненным переехал из Донецкой области в Киев. Менеджмент компаний фигурантов на временно оккупированной части восточного региона регулярно платит в оккупационный бюджет рф "налоги и сборы".

Во время обысков в квартирах фигурантов в Киеве обнаружено:

▪️ компьютеры, мобильные телефоны, флеш-носители памяти, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности;

▪️ наличные в разных валютах на сумму 120 тыс. американских долларов.

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