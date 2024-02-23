Помогали агрессору на ВОТ из Киева: задержаны предприниматели, которые контролировали интернет-трафик в оккупированном Донецке
Киевских предпринимателей, которые помогали России контролировать интернет-трафик в оккупированном Донецке, задержали за пособничество агрессору.
Бизнес в Донецкой области в войну: 337 предприятий понесли убытки на более чем 4 миллиарда гривен
337 предприятий Донецкой области понесли убытки от обстрелов на сумму более 4 миллиардов гривен с начала войны, по данным председателя Донецкой областной государственной администрации.
Зеленский провел встречу с делегацией Сената США, обсудили ситуацию на поле боя
Президент Зеленский проинформировал делегацию Сената США о ситуации на поле боя в Украине и подчеркнул, что достаточность и дальность артиллерии являются критически важными для украинских вооруженных сил.
Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров
На следующей неделе Европейская комиссия выделит Польше до 137 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС, сообщила ее президент Урсула фон дер Ляйен.
Дания уже начала готовить 16-й пакет военной помощи Украине
Дания объявила о начале подготовки 16-го пакета военной помощи Украине и надеется предоставить истребители F-16 до лета.
Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк
Советник Президента Украины призвал союзников предоставить Украине больше оружия, чтобы напугать путина и российские элиты как единственные эффективные санкции и быстрее закончить войну.
Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий
Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего оборонно-промышленного форума с целью модернизации своих армий на основе уроков войны, которая продолжается в Украине.
Нацбанк ввел в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир"
Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 50 гривен "Единство спасает мир" в честь борьбы Украины за свободу и единство против российской агрессии.
СБУ идентифицировала и объявила подозрение полковнику фсб, который пытал людей в Волчанске во время оккупации
СБУ установила личность полковника фсб, который во время оккупации Харьковщины пытал людей и крышевал мародеров, которые вывозили краденое в россию.
Правительство направило Агентству восстановления более 17 миллиардов на автомобильные дороги
Правительство Украины выделило Государственному агентству по реконструкции и развитию инфраструктуры более 17 миллиардов гривен на развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.