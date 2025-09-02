$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 60813 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 103620 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 119498 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 66146 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 128559 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47425 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84700 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 53149 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108067 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Дональд Трамп і Піт Гегсет порушили закон під час протестів у Лос-Анджелесі – Федеральний Суд

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Федеральний суддя Чарльз Бреєр заявив, що Дональд Трамп і Піт Гегсет порушили федеральні закони, застосувавши Нацгвардію під час протестів у Лос-Анджелесі. Це стосується закону про загони поліції 1878 року, що забороняє використання військових для внутрішніх цілей.

Дональд Трамп і Піт Гегсет порушили закон під час протестів у Лос-Анджелесі – Федеральний Суд

2 вересня окружний суддя з Сан-Францисок Чарльз Бреєр заявив, що президент США Дональд Трамп і глава Пентагону Піт Гегсет порушили федеральні закони. Причиною є застосування Національної гвардії під час протестів щодо мігрантів у Лос-Анджелесі влітку 2025 року.

На думку представника федерального суду заборонено використовувати війська з метою внутрішнього правопорядку. Попри те, що рішення суду може вплинути на обмеження застосування американських військових, поки що незрозуміло як буде діяти Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Окружний суддя Чарльз Бреєр виклав свої аргументи відносно того, як саме Дональд Трамп і Піт Гегсет порушили американське законодавство у документі. Там вказано, що політики порушили закон про загони поліції 1878 року (Posse Comitatus Act), який забороняє використання військових для внутрішніх цілей США.

Нагадаємо

історичний контекст, що тоді такий закон було прийнято після завершення Реконструкції як перехідного етапу після Громадянської війни в США. Нині умови трохи інші. На думку судді Бреєра "Лос-Анджелес був першим містом США, куди президент Трамп і міністр оборони Хегсет розгорнули війська, але не останнім".

Суддя пояснив, що війська не мали права знаходитися разом з федеральними агентами під час протестів.

У червні 2025 року міграційна служба США розпочала депортацію мігрантів з країн Латинської Америки у штаті Каліфорнія. У відповідь на протести, Вашингтон ввів частини Національної гвардії та морської піхоти до Лос-Анджелеса.  

Нагадаємо

2000 бійців Нацгвардії в Лос-Анджелес мали допомогати імміграційним агентам в окрузі Лос-Анджелес у протидії тиску мітингарів. УНН передавав, що бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес наказав направити президент Трамп. Очільник Білого дому заявляв, що будь-який протест чи акт насильства, що перешкоджає роботі чиновників, буде вважатися "формою повстання".

Єгор Брайлян

