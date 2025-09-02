Дональд Трамп і Піт Гегсет порушили закон під час протестів у Лос-Анджелесі – Федеральний Суд

2 вересня окружний суддя з Сан-Францисок Чарльз Бреєр заявив, що президент США Дональд Трамп і глава Пентагону Піт Гегсет порушили федеральні закони. Причиною є застосування Національної гвардії під час протестів щодо мігрантів у Лос-Анджелесі влітку 2025 року.

На думку представника федерального суду заборонено використовувати війська з метою внутрішнього правопорядку. Попри те, що рішення суду може вплинути на обмеження застосування американських військових, поки що незрозуміло як буде діяти Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Окружний суддя Чарльз Бреєр виклав свої аргументи відносно того, як саме Дональд Трамп і Піт Гегсет порушили американське законодавство у документі. Там вказано, що політики порушили закон про загони поліції 1878 року (Posse Comitatus Act), який забороняє використання військових для внутрішніх цілей США.

Нагадаємо

історичний контекст, що тоді такий закон було прийнято після завершення Реконструкції як перехідного етапу після Громадянської війни в США. Нині умови трохи інші. На думку судді Бреєра "Лос-Анджелес був першим містом США, куди президент Трамп і міністр оборони Хегсет розгорнули війська, але не останнім".

Суддя пояснив, що війська не мали права знаходитися разом з федеральними агентами під час протестів.

У червні 2025 року міграційна служба США розпочала депортацію мігрантів з країн Латинської Америки у штаті Каліфорнія. У відповідь на протести, Вашингтон ввів частини Національної гвардії та морської піхоти до Лос-Анджелеса.

Нагадаємо

2000 бійців Нацгвардії в Лос-Анджелес мали допомогати імміграційним агентам в окрузі Лос-Анджелес у протидії тиску мітингарів. УНН передавав, що бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес наказав направити президент Трамп. Очільник Білого дому заявляв, що будь-який протест чи акт насильства, що перешкоджає роботі чиновників, буде вважатися "формою повстання".