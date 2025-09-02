Дональд Трамп и Пит Хегсет нарушили закон во время протестов в Лос-Анджелесе – Федеральный Суд

2 сентября окружной судья из Сан-Франциско Чарльз Брейер заявил, что президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хэгсет нарушили федеральные законы. Причиной является применение Национальной гвардии во время протестов по мигрантам в Лос-Анджелесе летом 2025 года.

По мнению представителя федерального суда, запрещено использовать войска с целью внутреннего правопорядка. Несмотря на то, что решение суда может повлиять на ограничение применения американских военных, пока непонятно, как будет действовать Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Окружной судья Чарльз Брейер изложил свои аргументы относительно того, как именно Дональд Трамп и Пит Хэгсет нарушили американское законодательство в документе. Там указано, что политики нарушили закон о отрядах полиции 1878 года (Posse Comitatus Act), который запрещает использование военных для внутренних целей США.

Напомним

исторический контекст, что тогда такой закон был принят после завершения Реконструкции как переходного этапа после Гражданской войны в США. Ныне условия несколько иные. По мнению судьи Брейера "Лос-Анджелес был первым городом США, куда президент Трамп и министр обороны Хэгсет развернули войска, но не последним".

Судья пояснил, что войска не имели права находиться вместе с федеральными агентами во время протестов.

В июне 2025 года миграционная служба США начала депортацию мигрантов из стран Латинской Америки в штате Калифорния. В ответ на протесты, Вашингтон ввел части Национальной гвардии и морской пехоты в Лос-Анджелес.

Напомним

2000 бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес должны были помогать иммиграционным агентам в округе Лос-Анджелес в противодействии давлению митингующих. УНН передавал, что бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес приказал направить президент Трамп. Глава Белого дома заявлял, что любой протест или акт насилия, препятствующий работе чиновников, будет считаться "формой восстания".