Ексклюзив
14:07 • 3444 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 7256 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 21981 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 29751 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 55904 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 31962 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 54343 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 27010 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 62686 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 34321 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Теги
Автори
До Львова привезли відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"

Київ • УНН

 • 296 перегляди

У Львові на площі Ринок представили реконструйовану мозаїку Алли Горської "Боривітер". Інсталяція пробуде там до 17 серпня, а потім вирушить у тур містами України.

До Львова привезли відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"

У Львові на площі Ринок представили реконструйовану мозаїку Алли Горської "Боривітер". Інсталяція залишатиметься там до неділі, 17 серпня, а згодом вирушить у мандрівку містами України. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

На площі Ринок до 17 серпня можна побачити відтворену мозаїку "Боривітер" - символ творчої свободи, створений Аллою Горською та її командою у 1967 році в Маріуполі. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році панно зазнало руйнувань, і нині його стан невідомий

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтворити роботу вдалося цього року завдяки зусиллям 15 художників та організацій, які зібрали понад 700 кг матеріалів із різних країн світу. Нове панно складається з 68 фрагментів і подорожує містами та країнами.

Раніше мозаїка уже побувала у Києві та Лондоні, після Львова вирушить до Харкова.

У Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи04.08.25, 11:21 • 3633 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
Алла Горська
Маріуполь
Лондон
Львів
Київ
Харків