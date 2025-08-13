До Львова привезли відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"
Київ • УНН
У Львові на площі Ринок представили реконструйовану мозаїку Алли Горської "Боривітер". Інсталяція пробуде там до 17 серпня, а потім вирушить у тур містами України.
У Львові на площі Ринок представили реконструйовану мозаїку Алли Горської "Боривітер". Інсталяція залишатиметься там до неділі, 17 серпня, а згодом вирушить у мандрівку містами України. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.
На площі Ринок до 17 серпня можна побачити відтворену мозаїку "Боривітер" - символ творчої свободи, створений Аллою Горською та її командою у 1967 році в Маріуполі. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році панно зазнало руйнувань, і нині його стан невідомий
Зазначається, що відтворити роботу вдалося цього року завдяки зусиллям 15 художників та організацій, які зібрали понад 700 кг матеріалів із різних країн світу. Нове панно складається з 68 фрагментів і подорожує містами та країнами.
Раніше мозаїка уже побувала у Києві та Лондоні, після Львова вирушить до Харкова.
