До Львова привезли відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"

У Львові на площі Ринок представили реконструйовану мозаїку Алли Горської "Боривітер". Інсталяція залишатиметься там до неділі, 17 серпня, а згодом вирушить у мандрівку містами України. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

На площі Ринок до 17 серпня можна побачити відтворену мозаїку "Боривітер" - символ творчої свободи, створений Аллою Горською та її командою у 1967 році в Маріуполі. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році панно зазнало руйнувань, і нині його стан невідомий - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтворити роботу вдалося цього року завдяки зусиллям 15 художників та організацій, які зібрали понад 700 кг матеріалів із різних країн світу. Нове панно складається з 68 фрагментів і подорожує містами та країнами.

Раніше мозаїка уже побувала у Києві та Лондоні, після Львова вирушить до Харкова.

