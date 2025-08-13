Во Львов привезли воссозданную мозаику Аллы Горской "Бориветер"

Во Львове на площади Рынок представили реконструированную мозаику Аллы Горской "Бориветер". Инсталляция будет оставаться там до воскресенья, 17 августа, а затем отправится в путешествие по городам Украины. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

На площади Рынок до 17 августа можно увидеть воссозданную мозаику "Бориветер" - символ творческой свободы, созданный Аллой Горской и ее командой в 1967 году в Мариуполе. Во время полномасштабного вторжения в 2022 году панно было разрушено, и сейчас его состояние неизвестно - говорится в сообщении.

Отмечается, что воссоздать работу удалось в этом году благодаря усилиям 15 художников и организаций, которые собрали более 700 кг материалов из разных стран мира. Новое панно состоит из 68 фрагментов и путешествует по городам и странам.

Ранее мозаика уже побывала в Киеве и Лондоне, после Львова отправится в Харьков.

