Эксклюзив
14:07 • 3000 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Эксклюзив
12:02 • 21417 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 29208 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 54954 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 31593 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 53683 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 62194 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34252 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 76423 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84279 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Во Львов привезли воссозданную мозаику Аллы Горской "Бориветер"

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Во Львове на площади Рынок представили реконструированную мозаику Аллы Горской "Бориветер". Инсталляция пробудет там до 17 августа, а затем отправится в тур по городам Украины.

Во Львов привезли воссозданную мозаику Аллы Горской "Бориветер"

Во Львове на площади Рынок представили реконструированную мозаику Аллы Горской "Бориветер". Инсталляция будет оставаться там до воскресенья, 17 августа, а затем отправится в путешествие по городам Украины. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

На площади Рынок до 17 августа можно увидеть воссозданную мозаику "Бориветер" - символ творческой свободы, созданный Аллой Горской и ее командой в 1967 году в Мариуполе. Во время полномасштабного вторжения в 2022 году панно было разрушено, и сейчас его состояние неизвестно

- говорится в сообщении.

Отмечается, что воссоздать работу удалось в этом году благодаря усилиям 15 художников и организаций, которые собрали более 700 кг материалов из разных стран мира. Новое панно состоит из 68 фрагментов и путешествует по городам и странам.

Ранее мозаика уже побывала в Киеве и Лондоне, после Львова отправится в Харьков.

Во Львове украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы04.08.25, 11:21 • 3633 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Алла Горская
Мариуполь
Лондон
Львов
Киев
Харьков