До 15 років за ґратами засудили агента рф, який наводив ракетні удари по Харкову
Київ • УНН
російський агент, який співпрацював з ФСБ і надавав розвіддані для завдання масованих ракетних ударів по Харкову з використанням ракетних установок, був засуджений українським судом до 15 років тюремного ув'язнення.
До 15 років за ґратами засудили чоловіка, який наводив російські ракетні удари по Харкову. Про це розповіли у Службі безпеки України, передає УНН.
Деталі
Слідчі з'ясували, що чоловік діяв у Харкові на початку повномасштабного вторгнення рф. Він регулярно обходив територію міста, де приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.
Отримані відомості агент месенджером передавав "зв’язковому" – спецпризначенцю загону швидкого реагування росгвардії "Рись", який співпрацював з фсб.
У СБУ пояснюють, що розвіддані потрібні були окупантам для здійснення масованих ударів по Харкову із використанням реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч".
До 15 років за ґратами засудили агентку фсб, яка готувала удари по об'єктах ЗСУ на Сумщині14.06.24, 16:22 • 16955 переглядiв
Під час обшуків у засудженого виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів, понад 400 набоїв до пістолетів та копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів). Фігуранту призначено 15 років тюрми
Доповнення
Крім того встановлено особу "зв’язкового" окупантів – це зрадник Олександр Слісаренко, який ще у 2014 році приєднався до підконтрольної рф терористичної організації "лнр".
Згодом його призначили до спецзагону росгвардії, а після захоплення Куп’янська він був заступником очільника окупаційної адміністрації рф з "внутрішньої політики".
Нагадаємо
Служба безпеки затримала агента фсб, який готував нові ракетно-дронові удари рф по прифронтовому Запоріжжю. За даними контррозвідки, цього разу агресор особливо цікавився місцевими базами паливно-мастильних матеріалів.